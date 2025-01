Musik Sex Pistols: Geplante US-Tournee mit Frank Carter

Steve Jones sex pistols classic image Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2025, 16:00 Uhr

Die Band soll eine US-Tournee mit Frank Carter planen.

Die ‚God Save the Queen‘-Musiker sind seit 2008 nicht mehr in Amerika aufgetreten und waren zuletzt im Jahr 2003 auf Tournee.

Gitarrist Steve Jones hat jetzt bestätigt, dass er, Bassist Glen Matlock und Schlagzeuger Paul Cook sich darauf freuen, eine US-Tournee mit ihrem neuen Sänger zu planen, weigerte sich jedoch, konkrete Details über die kommenden Shows in Amerika preiszugeben. Auf die Frage, ob sie in die USA zurückkehren würden, verriet Jones in einem Statement: „Das wollen wir! Aber niemand weiß, wo wir spielen werden. Ich will nicht ins Fettnäpfchen treten! Ich bin aufgeregt. Ich kenne die Termine, also weiß ich, dass es gut wird …“ Die Band hatte sich im vergangenen Jahr für eine Tournee durch Großbritannien mit dem Gallows-Frontmann als Sänger anstelle von John Lydon neu formiert. Steve verriet, dass Frank der einzige Sänger gewesen sei, mit dem sie versucht hatten, zu arbeiten. Der 69-jährige Rocker fügte hinzu: „Frank war der erste Sänger, den wir [ausprobiert haben], da ich, Cookie und Glen spielen wollten. Es hat einfach sofort geklappt. Er ist viel jünger als wir. Er ist 40, also hat er noch all diese Energie und wir alten Knacker können einfach hinten jammen!“