Stars Shailene Woodley ist eine „Spaßmaschine“

Shailene Woodley - 84th Annual Peabody Awards 2024 - Arrival- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin ist ihren Eltern dankbar für ihre Erziehung.

Shailene Woodley ist ihren Eltern dankbar für ihre Erziehung.

Die Darstellerin begann ihre Karriere, als sie gerade fünf Jahre alt war, aber ihre Eltern Lori und Lonnie stellten ihr einige Richtlinien auf, die sie befolgen musste, wenn sie während ihrer Schulzeit weiter arbeiten wollte. Und die 32-jährige Schauspielerin ist froh, dass es nicht nur strenge Regeln waren. Im Gespräch mit dem ‘Vera’-Magazin von Virgin Atlantic sagte sie: „Meine Eltern hatten drei Regeln, als ich anfing. Um Schauspielerin zu werden, musste ich die Person bleiben, von der sie wussten, dass ich es bin, gut in der Schule sein und Spaß haben. Ich liebe es, dass sie den Spaß mit einbezogen haben, denn ich bin eine Spaßmaschine. Ich bin wirklich gut im Spielen.“

Shailene hat sich in der Schule sehr angestrengt, damit sie in ihrer Karriere weiterkommt. „Ich habe das Äquivalent zu meinem GED gemacht, als ich 15 war, damit ich während meines Junior-Jahres an der Highschool legal als Erwachsene arbeiten konnte.“ Aber weil die ‚Big Little Lies‘-Darstellerin „die Schule so sehr liebte und stolz darauf war, eine Streberin zu sein“, blieb sie trotzdem, um einige wichtige Meilensteine zu erreichen.

Sie erklärte: „Am Ende bin ich geblieben, um ein richtiges Diplom zu bekommen und zum Abschlussball zu gehen.