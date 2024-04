Musik Shakira: Ihre neuen Songs sind besser

Bang Showbiz | 08.04.2024, 17:53 Uhr

Die kolumbianische Sängerin hat eine musikalische Entwicklung hinter sich.

Shakira gefällt ihre neue Musik besser als ihre alten Hits.

Die ‚Hips Don’t Lie‘-Interpretin schrieb ihren ersten Song bereits im Alter von nur acht Jahren. Im Gegensatz zu ihren frühen Werken seien ihre aktuellen Lieder sowohl lyrisch als auch in Bezug auf den musikalischen Stil um einiges besser, so die 47-Jährige in einem neuen Interview. Im Gespräch mit Nile Rodgers für die Apple-Music-1-Show ‚Deep Hidden Meaning Radio‘ sagte Shakira über ihre kürzlich veröffentlichte LP ‚Las Mujeres Ya No Lloran‘: „Es ist eine andere Zeit in meinem Leben mit diesem Album und ich glaube, dass ich einen langen Weg hinter mir habe, aber mir bevorzuge das, was ich jetzt mache. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es etwas, das uns allen passiert, dass wir uns selbst über die Jahre lieber mögen? Ich frage mich, ob das alle Künstler erleben. Ich mag meine aktuellen Sachen lieber. Ich bevorzuge die Musik, die ich heute mache, und die Art wie ich singe und mich darstelle, wie ich jetzt schreibe. Ich mag meine stilistischen Entscheidungen. Ich finde sie besser als das, was ich vor zwanzig Jahren gemacht habe.“

Auf Rodgers Kommentar, dass dieser Reifeprozess einen wichtigen Teil des Künstlerdaseins ausmache, antwortete Shakira: „Ja. Naja, das ist die richtige Einstellung. Ich glaube, dass jeder Künstler auf diese Weise denken sollte, um sich weiterzuentwickeln, oder?“ Erfolg sei laut der gebürtigen Kolumbianerin nur möglich, solange man „authentisch“ und „ehrlich zu sich selbst“ bleibe. „Wenn wir die Dinge zu sehr kalkulieren gibt es einen Bruch zwischen der Empfindung des Künstlers und der Wahrnehmung der Menschen. Und dieser Bruch führt meistens zum Scheitern“, findet Shakira.