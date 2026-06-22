Stars Shania Twain ist mit 60 endlich stolz auf ihren Körper

Shania Twain - July 2024 - Famous - BST Hyde Park BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2026, 18:00 Uhr

Shania Twain ist mit 60 endlich stolz auf ihren Körper.

Shania Twain fühlt sich mit 60 Jahren endlich wohl in ihrem Körper, nachdem sie viele Jahre lang mit ihrem Gewicht zu kämpfen hatte.

Die Sängerin des Hits ‚You’re Still The One‘ hatte zuvor zugegeben, dass sie zu „sehr ungesunden“ Methoden gegriffen hatte, um abzunehmen. Während der Wechseljahre vermied sie es sogar, in den Spiegel zu schauen. Heute sagt Shania jedoch, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlt. Im Interview mit ‚The Independent‘ erklärte sie: „Ich habe den Körper einer 60-Jährigen, aber ich werde trotzdem im Bikini am Strand spazieren gehen. Es ist mir eigentlich egal, ob andere das gut finden oder nicht. Die meisten Dinge in meinem Leben bereue ich nicht, aber wenn ich meine Schüchternheit früher abgelegt hätte, wäre das viel gesünder für mich gewesen.“

Auf die Frage, welchen Rat sie ihrem jüngeren Ich geben würde, antwortete sie: „Wenn du dich in deiner eigenen Haut nicht wohlfühlst, wirst du niemals wirklich du selbst sein. Deshalb habe ich ‚Man! I Feel Like a Woman!‘ geschrieben. Damit wollte ich sagen: ‚Ich habe genug davon, meine Brust zu verstecken und einzuengen.‘ … Damit habe ich nach meinem ersten Musikvideo aufgehört.“ Die Country-Sängerin hatte bereits früher über ihre Probleme mit dem eigenen Körperbild gesprochen und verraten, dass sie während ihrer Konzertreihe in Las Vegas im Jahr 2019 mit Wechseljahresbeschwerden zu kämpfen hatte. Dem Magazin ‚The Sunday Times‘ sagte sie: „In den Wechseljahren verliert man die Kontrolle über seinen Körper. Plötzlich hat man Wassereinlagerungen und ist definitiv nicht mehr Herr der Lage. Ich kann dann nicht einfach mal eben zweieinhalb Kilo verlieren.“

Shania erkannte schließlich, dass sie ihre ungesunden Gewohnheiten nicht dauerhaft fortsetzen konnte. Sie reduzierte Fett und Zucker in ihrer Ernährung und intensivierte ihr Trainingsprogramm, wodurch sie sich besser fühlte. Sie erklärte: „Ich war mangelernährt. Um dünner zu sein … Ich habe sehr ungesunde Dinge getan. Und ich habe meinen Körper stärker belastet, als ich ihn ernährt habe, nur um mit dem Druck Schritt halten zu können.“ Heute sieht sie die Situation ganz anders: „Jetzt denke ich: Her mit den Spiegeln, ich schaue mich den ganzen Tag an! Die Wechseljahre waren sehr gut für mich, weil ich gelernt habe, dass es Dinge gibt, die man einfach nicht kontrollieren kann.“