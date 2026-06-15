Stars Shania Twain griff zu ’sehr ungesunden‘ Methoden, um abzunehmen

Shania Twain - July 2024 - Famous - BST Hyde Park BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 09:00 Uhr

Die Sängerin enthüllt, dass sie während der Wechseljahre mit ihrem Körperbild zu kämpfen hatte.

Shania Twain fuhr schwere Geschütze auf, um Gewicht zu verlieren.

Die Sängerin gab zu, dass sie sich während der Wechseljahre nicht mehr im Spiegel ansehen wollte, weil ihr die Veränderungen ihres Körpers nicht gefielen. Besonders belastete sie, dass sie sich aufgebläht fühlte und ihre früheren Methoden, ihr Gewicht zu halten, plötzlich nicht mehr funktionierten.

Im Interview mit dem Magazin ‚The Sunday Times‘ erzählte die 60-Jährige: „In den Wechseljahren verliert man die Kontrolle über seinen Körper. Plötzlich bin ich aufgebläht und definitiv nicht mehr Herrin der Lage. Ich kann nicht einfach fünf Pfund abnehmen.“ Sie habe aufgehört, sich im Spiegel anzusehen. „Ich hasste meinen Körper. Ich dachte: ‚Ich kann diesen sich verändernden Körper nicht ausstehen.‘ Aber das war so ungesund“, räumte Shania ein. „Wer kann sich denn nicht einmal mehr im Spiegel ansehen?“

Die Musikerin strich Fette und Zucker aus ihrer Ernährung und intensivierte ihr Trainingsprogramm. „Ich war mangelernährt. Nur um dünner zu sein“, offenbarte sie. „Ich habe sehr ungesunde Dinge getan. Ich habe meinen Körper mehr belastet, als ich ihn ernährt habe, um dem Druck standzuhalten.“

Letztendlich erkannte die ‚Man! I Feel Like a Woman!‘-Interpretin, dass sie ihre Einstellung ändern und freundlicher mit sich selbst umgehen musste. Ihr strenges Programm hatte eine Oberschenkelverletzung verschlimmert und ihre Genesung verlangsamt. „Heute denke ich: Her mit den Spiegeln, ich schaue mich den ganzen Tag an!“, verriet sie. „Die Wechseljahre waren sehr gut für mich, weil ich gelernt habe, dass es Dinge gibt, die man nicht kontrollieren kann.“

Shania, die mit ihrem Ex-Ehemann Mutt Lange den 24-jährigen Sohn Eja hat und mit Frédéric Thiébaud verheiratet ist, hat trotz ihrer 60 Jahre nicht vor, kürzerzutreten. „Ich werde nicht langsamer, und ich sage euch auch warum. Ich entdecke ständig neue Dinge, die ich liebe. Ich habe das Herz einer echten Entdeckerin und mir gehen die Dinge, die ich entdecken möchte, nicht aus“, plauderte sie aus.