Geständnis der "Beverly Hills"-Stars Shannen Doherty trug Kleid, in dem Tori Spelling ihre Unschuld verlor

Shannen Doherty (rechts) in DEM Kleid von Tori Spelling (unten). (smi/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 11:58 Uhr

Intime Enthüllung im Podcast: Die "Beverly Hills, 90210"-Stars Tori Spelling und Shannen Doherty teilten sich nicht nur den "Speichel" von Co-Star Brian Austin Green. Spelling lieh Doherty auch das Kleid, in dem sie zuvor ihre Unschuld verloren hatte.

Tori Spelling (50) und Shannen Doherty (53) teilten während ihrer gemeinsamen Zeit in der Kultserie "Beverly Hills, 90210" offenbar alles miteinander. Spelling lieh ihrer Kollegin sogar das Kleid, in dem sie entjungfert wurde. Das verriet die Schauspielerin in der neuen Folge ihres Podcasts "MisSPELLING", in der Doherty zu Gast war.

Zunächst erzählt Spelling freizügig, dass sie zum ersten Mal Sex in ihrem Leben mit ihrem damaligen Freund Ryan Ozar gehabt habe und erinnerte sich sogar noch an das Kleid, das sie an diesem besagten Tag trug. Eines, das sie später auch ihrer Freundin und Kollegin lieh.

"Erinnerst du dich noch an das Betsy-Johnson-Kleid, das du auf unserem Besetzungsfoto getragen hast? Es war schwarz und geblümt", fragt Tori Spelling. Shannen Doherty erinnert sich schnell und realisiert nur wenig später, worauf ihre ehemalige Kollegin anspielt.

"Willst du mir erzählen, dass du deine Jungfräulichkeit in meinem Kleid verloren hast?", staunt der einstige "Charmed"-Star. Spelling stellt klar: "Nein, ich werde sagen, dass du das Kleid getragen hast, in dem ich meine Jungfräulichkeit verloren habe." In dem Kleidungsstück sei sogar ein großer Blutfleck zu sehen gewesen, erinnert sich Spelling weiter. Darauf habe sie Doherty auch hingewiesen: "Ich habe es dir gesagt! Ich habe buchstäblich gesagt: 'Da ist ein Blutfleck auf der Rückseite.'" Doherty habe nur entgegnet, dass ihr das völlig egal sei. Auch eine Reinigung hätte nichts an dem Fleck ändern können.

Doherty erklärte trotz der neuen Enthüllungen um die Vergangenheit des Kleides, dass sie es extrem geliebt habe. So sehr, dass sie sich später sogar noch eine weitere Version komplett in Schwarz davon gekauft hätte.

Spelling und Doherty teilten auch "Speichel" von Brian Austin Green

Tori Spelling und Shannen Doherty teilten sich nicht nur ein Kleid, sondern auch den "Speichel" von Brian Austin Green (50), wie Doherty es formuliert. Spelling war während des Drehs von "Beverly Hills, 90210" für einige Zeit mit Co-Star Green liiert, sie bezeichnet ihn im Podcast als ihre erste große Liebe. Für Green verließ sie ihren ersten Freund.

Shannen Doherty hatte einige Jahre später kurz eine Affäre mit Brian Austin Green, nach den Dreharbeiten zu "Beverly Hills, 90210". Doch sie hatten schnell gemerkt, dass keine Funken sprühen würden. Sie sind aber Freunde geblieben. Spelling hatte von dem kurzen Intermezzo erst aus Dohertys Podcast "Let's Be Clear" erfahren.