Stars Shannon Elizabeth: Scheidung ist durch

Shannon Elizabeth - January 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2026, 11:00 Uhr

Shannon Elizabeth hat ihre Scheidung abgeschlossen.

Die ‚American Pie‘-Darstellerin hat sich im vergangenen Jahr heimlich von Simon Borchert getrennt, den sie 2021 nach sechs Jahren Beziehung geheiratet hatte. Zuvor hatten Spekulationen über ihre Beziehung begonnen, nachdem sie sich bei der Erwachsenen-Plattform OnlyFans angemeldet hatte. Jetzt blickt sie positiv nach vorn und freut sich darauf, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Sie bestätigte, dass ihre Scheidung abgeschlossen ist, und erklärte gegenüber dem Magazin ‚Us Weekly‘ in einer Stellungnahme: „Heute geht es nicht um das Ende einer Ehe. Es gibt Momente im Leben, in denen man erkennt, dass Loslassen beflügelnd sein kann – dass das Schließen eines Kapitels Raum für ein völlig neues schafft und der Schritt hinein sich unglaublich befreiend anfühlt.“ Sie fügte hinzu: „Ich nehme das, was als Nächstes kommt, mit ganzem Herzen und einem neuen Sinn für Zielstrebigkeit an. Ich habe mich noch nie so inspiriert, so kreativ oder so verbunden mit meinem wahren Selbst gefühlt.“

Die 52-jährige Schauspielerin blickt optimistischer denn je in die Zukunft. Sie freue sich darauf, wieder stärker in die Entwicklung neuer Projekte in Hollywood einzusteigen und an Gesprächen über neue Produktionen teilzunehmen. Gleichzeitig wolle sie ihre OnlyFans-Seite weiterhin nutzen, um auf persönliche und authentische Weise mit ihren Fans in Kontakt zu bleiben. Zwischen Unterhaltung, digitalen Inhalten und der Arbeit für ihre Shannon Elizabeth Foundation sehe sie ihrer Zukunft mit großer Energie und neuer Motivation entgegen. Oft führten gerade schwierige Übergänge dorthin, wo man im Leben eigentlich hingehöre.