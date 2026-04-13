Film ‚American Pie‘-Star Shannon Elizabeth verrät ’spaßige‘ Idee für Spin-off-Film

Jason Biggs and Shannon Elizabeth - American Pie - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.04.2026, 12:15 Uhr

'American Pie'-Star Shannon Elizabeth verrät ihre 'spaßige' Idee für einen Spin-off-Film.

Shannon Elizabeth würde „liebend gern“ für eine ‚American Pie‘-Fortsetzung zurückkehren, die sich auf ihre Figur Nadia konzentriert.

Die 52-jährige Schauspielerin wurde als Austauschschülerin in der freizügigen Teenie-Komödie American Pie aus dem Jahr 1999 berühmt und übernahm die Rolle erneut in der Fortsetzung von 2001 sowie in ‚American Reunion‘. Obwohl sie sich in den letzten Jahren stärker auf andere Projekte konzentriert hat, hat sie konkrete Ideen für einen weiteren Film. Sie sagte gegenüber ‚Fox News‘: „Ich würde gern einen Film sehen, in dem es ganz um Nadia geht, zurück in ihrem Heimatland und was sie dort macht. Man würde ihr im Alltag folgen und sehen, wie ihr Leben heute aussieht. Ich glaube, das wäre total spaßig.“

Nach ‚American Pie‘ spielte Elizabeth unter anderem in ‚Scary Movie‘, ‚Tomcats‘, ‚Jay and Silent Bob Strike Back‘ und ‚Tatsächlich… Liebe‘. In den letzten Jahren hat sie sich verstärkt dem Naturschutz gewidmet, unter anderem mit ihrer eigenen Organisation, der ‚Shannon Elizabeth Foundation‘, die sich für den Schutz gefährdeter Lebensräume und Arten einsetzt. Sie erinnert sich noch daran, wie „aufgeregt“ sie war, ihre Durchbruchrolle zu bekommen, auch wenn sie das Casting als „schwierig“ empfand. Sie gab zu: „Ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst.“

Im Film blieb vor allem eine ikonische Szene in Erinnerung, in der die Figur von Jason Biggs, Jim, sich auszieht und für Nadia in einem Videoanruf zum Song ‚One Week‘ tanzt – doch beim Vorsprechen lief es genau andersherum. Elizabeth erklärte: „Ich musste für Jason tanzen, statt dass er für mich tanzt … Ich bin ehrlich gesagt niemand, der sich super wohl in seiner Haut fühlt. Aber man überwindet das. Wenn man liefern muss, dann arbeitet man, denn ich liebe es zu arbeiten. Ich liebe die Schauspielerei. Also blendet man alles andere aus.“

Ihre Aussagen zu einem möglichen Spin-off kommen, nachdem Biggs erklärte, dass es „immer wieder Gespräche“ über weitere Filme im ‚American Pie‘-Franchise gebe. Er sagte der ‚New York Post‘: „Es gibt immer Gespräche, immer Gerüchte. Ich kann sagen, dass ich es lieben würde, wieder mit allen zusammenzukommen und einen weiteren Film zu machen, wenn die Geschichte stimmt.“