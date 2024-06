Stars Sharon Stone: Ihre Berühmtheit hat einen Namen

Sharon Stone Muse Awards March 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2024, 10:00 Uhr

Sharon Stone hat ihren Ruhm „Barney“ genannt, der lila Elefant.

Die 66-jährige ‚Basic Instinct‘-Schauspielerin erzählte kürzlich, dass sie sich fühle, als hätte sie ihre Karriere verloren, als sie 2001 fast durch eine Gehirnblutung getötet wurde. Sie sagte nun, dass sie den Begriff verwendet, um ihre Berühmtheit zu beschreiben, da sie sich wie ein riesiges Tier anfühlt, das sie in der Öffentlichkeit mit sich herumschleppen muss.

Bei der Verleihung der Hollywood Unlocked Impact Awards im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, Kalifornien, am Freitag (21. Juni), bei der der ‚Casino‘-Star den Icon Award entgegennahm, sagte Sharon: „Ich nenne meinen Ruhm Barney, den lila Elefanten.“ Manchmal wolle sie nicht ausgehen, weil sie Barney jedes Mal mitnehmen müsse. „Und es kann für andere Menschen peinlich und für mich unangenehm sein und es mir schwer machen, normale Beziehungen zu Menschen zu haben.“

Sharon fügte hinzu, wie sie in den 1980er- und 90er-Jahren ins globale Rampenlicht gerückt wurde: „Ich wurde so schnell so berühmt, und ich wurde so berühmt, dass die Leute mich für meine Leistung herabsetzen wollten. Sie wollten es mir nicht lassen, weil ich eine Frau war, die eine Machtposition einnahm, und dann beschloss ich, den Ruhm auf eine Weise zu nutzen, von der ich glaubte, dass sie Bedeutung und Wert hatte. Und ich habe das Gefühl, dass es eine verschwendete Sache ist, wenn man seinen Ruhm nicht nutzt, um die Welt in einen besseren Ort zu verwandeln.“

Sharon beendete ihre Dankesrede, indem sie sich bei den Zuhörern bedankte, darunter die Moderatorin der Veranstaltung, Tiffany Haddish, sowie Cardi B und Raven-Symoné. Sie fügte hinzu: „Ich möchte mich nur bei euch bedanken, denn so viele von euch in diesem Raum haben mir erlaubt, mich sicher und normal und geliebt zu fühlen und dass ich einen Ort habe, an dem ich sein kann. Wenn man eine Frau oder eine Person of Color oder eine Person ist, die LGBTQ ist, oder jemand anderes als ein weißer Mann, fühlt man sich manchmal, als wäre man weniger oder kleiner, obwohl man in Wirklichkeit die Mehrheit ist.“