Stars Sharon Stone: Trotz Rückschläge glücklich

Sharon Stone - Golden Globe Awards - January 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2025, 09:00 Uhr

Sharon Stone hat sich nach ihren vergangenen Traumata entschieden, „glücklich zu sein“.

Die 66-jährige Schauspielerin erlitt vor fast 25 Jahren eine fast tödliche Hirnblutung, die sie mittellos zurückließ und ihr keine andere Wahl ließ, als ihre Karriere wieder aufzubauen. Doch Sharon gibt zu, dass sie sich nach all dieser Zeit „diszipliniert“ hat, immer noch ein fröhliches Gemüt zu haben. Sie erzählte Fox News Digital: „Ich glaube, man kann sich aussuchen, wie man die Welt sieht, und ich entscheide mich dafür, glücklich zu sein, was meiner Meinung nach eine Disziplin ist. Und das ist es, was ich tue.“

Die ,Basic Instinct‘-Darstellerin sprach kürzlich über den Rat, den sie ihrem jüngeren Ich gerne geben würde, und wünschte sich, sie wüsste, dass am Ende alles gut wird. Sie erzählte der BBC: „[Ich würde mir sagen, dass] du es schaffen wirst. Du weißt es nicht, aber du wirst es schaffen. Ich würde mir das auf die Innenseite meiner Augenlider tätowieren lassen. Ich hätte es so oft wissen wollen.Als ich auf dem Boden lag und keinen Krankenwagen bekommen konnte. […] Wir können uns entscheiden, zu jammern und zu klagen, oder wir können uns für die Freude entscheiden. Ich denke, man muss sich einfach immer wieder entscheiden. Bleib präsent. Du bist hingefallen. Steh auf. Jemand hat dich runtergeschubst. Jetzt will er dir aufhelfen. Lass sie.“

Der ganze Vorfall habe die Lebenseinstellung der Hollywood-Schauspielerin „hundertprozentig“ verändert. Auf die Frage, ob der Schlaganfall ihre Denkweise verändert habe, sagte sie gegenüber ,The Hollywood Reporter‘: „Total. Hundertprozentig.“