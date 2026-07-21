Stars Sharon Stone war nach dem Absetzen von Cannabis und Schlaganfall-Medikamenten ‚hundeelend‘

Sharon Stone - Golden Globe Awards - January 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2026, 10:00 Uhr

Sharon Stone war nach dem Absetzen von Cannabis und Schlaganfall-Medikamenten 'hundeelend'.

Sharon Stone war nach eigenen Angaben monatelang „hundeelend“, nachdem sie sowohl Cannabis als auch ihre Medikamente nach einem Schlaganfall abgesetzt hatte.

Die ‚Basic Instinct‘-Schauspielerin nahm seit einer Hirnblutung im Jahr 2001 verschreibungspflichtige Medikamente ein. Doch sie wollte ein „drogenfreies Leben“ führen und entschied sich deshalb, die Medikamente abzusetzen. Die Entzugserscheinungen verglich sie mit einem Heroinentzug. Im Gespräch mit ‚Variety‘ sagte sie: „Ich habe im vergangenen September eines der Medikamente abgesetzt, das ich wegen meines Schlaganfalls genommen habe. Man sagte mir, ich dürfe das nicht. […] Ich war viereinhalb Monate lang hundeelend. Ich dachte einfach: ‚Ich will mein Leben zurück.'“

Anschließend entschloss sich Stone auch dazu, mit dem Kiffen aufzuhören, was ebenfalls gesundheitliche Folgen hatte. Sie ergänzte: „Nachdem ich dieses Medikament abgesetzt hatte, beschloss ich auch, mit dem Kiffen aufzuhören. Ich glaube nämlich, dass heutzutage so viele Stoffe darin enthalten sind – wirklich. Als ich aufgehört habe, wurde ich ebenfalls krank.“

Sharon hatte bereits früher erzählt, dass der Schlaganfall ihr Leben vollständig verändert habe. Ihre Prioritäten hätten sich verschoben, weil sie zunächst nicht mehr arbeiten konnte und stattdessen ihre Familie in den Mittelpunkt stellen wollte. Die Schauspielerin, die Mutter von drei adoptierten Söhnen ist, sagte 2025 in der ‚Today Show‘: „Ich denke, man kann fairerweise sagen, dass mir die 90er-Jahre als Schauspielerin gehörten. Dann erlitt ich einen Schlaganfall – einen massiven Schlaganfall – und wäre beinahe gestorben. Deshalb konnte ich nicht mehr arbeiten. Als ich mein Leben neu bewertet habe, wurde mir klar, dass ich Kinder haben und möglichst viel Zeit mit ihnen verbringen wollte.“