Stars ‚Basic Instinct‘-Autor Joe Eszterhas bekam 1,5 Millionen Dollar für seinen Abgang

Sharon Stone as Catherine Tramell 2 in Basic Instinct 2: Risk Addiction - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2026, 10:15 Uhr

'Basic Instinct'-Autor Joe Eszterhas verrät: Er bekam 1,5 Millionen Dollar dafür, die Fortsetzung nicht zu schreiben.

Joe Eszterhas hat enthüllt, dass er 1,5 Millionen US-Dollar dafür erhielt, mit der Fortsetzung von ‚Basic Instinct‘ aus dem Jahr 2006 „überhaupt nichts zu tun zu haben“.

Der heute 81-jährige Drehbuchautor bezeichnete die Fortsetzung seines kontroversen Thrillers als „wirklich schlechten“ Film, der all jene Eigenschaften vermissen ließ, die das Original zu einem weltweiten Erfolg gemacht hatten. Seine Aussagen fielen im Zusammenhang mit seiner Rückkehr zur Filmreihe: Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Erotikthriller mit Sharon Stone und Michael Douglas arbeitet Eszterhas an einem geplanten Reboot.

In einem Gespräch mit dem ‚Interview Magazine‘ sprach der Drehbuchautor über die Reihe, während die Arbeiten an einem neuen ‚Basic Instinct‘-Film weiterlaufen. Das Projekt entsteht unter dem Banner von Scott Stubers United Artists in Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios. Mit Blick auf die Fortsetzung ‚Basic Instinct 2‘ aus dem Jahr 2006 sagte Eszterhas: „Sie haben mir 1,5 Millionen Dollar bezahlt, damit ich nichts damit zu tun habe.“ Er fügte hinzu: „Leicht verdientes Geld. Niemand hat mir das ausdrücklich gesagt, aber ich hatte den Eindruck, dass sie nicht bereit waren, die kreativen Risiken einzugehen, die das Original eingegangen ist.“ Weiter erklärte er: „Sie wollten keine Kontroversen. Stattdessen machten sie daraus einen belanglosen Polizeikrimi. Sie verlegten die Handlung nach London, und der ganze Film war einfach nur langweilig. Ihm fehlten der Humor, die Würze, die Bodenständigkeit und der Witz des Originals.“

Das Drehbuch der Fortsetzung wurde stattdessen von Leora Barish und Henry Bean geschrieben. Trotz seiner Kritik bestätigte Eszterhas, dass er das Drehbuch für das geplante Reboot übernehmen wird. Seiner Ansicht nach habe das Publikum den Originalfilm in den vergangenen drei Jahrzehnten nie aus den Augen verloren. Er sagte, dass es „in den 30 Jahren seit der Veröffentlichung“ immer wieder ‚Basic Instinct‘-Revivals gegeben habe, weil die Zuschauer „den verdammten Film einfach geliebt haben“. Eszterhas schrieb das Drehbuch zum Originalfilm von 1992, der von Paul Verhoeven inszeniert wurde. Der Film wurde nicht nur ein Kassenerfolg, sondern auch eine der meistdiskutierten Produktionen seiner Zeit.