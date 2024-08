Musik Shawn Mendes: Ankündigung seiner ‚For My Friends And Family Only’-Konzerte

Bang Showbiz | 02.08.2024, 13:45 Uhr

Shawn Mendes verkündete, dass er eine Reihe von intimen Theatershows spielen wird, bei denen er sein neues Album ‚Shawn‘ präsentiert.

Der 25-jährige kanadische Popstar hat seine „besonderen“ ‚For My Friends And Family Only‘-Konzerte angekündigt, um seine neue Platte vorzustellen, und wählte dabei die Städte aus, in denen er die Songs aufgenommen hat.

Die Tournee des Sängers beginnt am 8. August in Woodstock, bevor er weiter nach London, Nashville, Brooklyn, Los Angeles und Seattle reist. Mendes schrieb auf seinem Account auf Instagram: „Für meine Freunde und Familie. Ich wollte, dass die ersten Shows nach der Rückkehr etwas Besonderes sind und wir dieses Album live an den Orten spielen, an denen wir es aufgenommen haben. Ich habe noch nie ein Album von Anfang bis Ende gespielt, aber es ist jetzt schon eine meiner Lieblingsshows, für die ich jemals geprobt habe. Ich liebe euch, die Band, und ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen!” Der Nachfolger zu Shawns Album ‚Wonder‘ von 2020 soll am 18. Oktober erscheinen und beruht auf seinen Erfahrungen der letzten zwei Jahre. In einer emotionalen Nachricht, die Shawn in dieser Woche auf Instagram postete, schrieb der Star: „Musik kann echt Medizin sein. Vor 2 Jahren habe ich das Gefühl gehabt, absolut keine Ahnung zu haben, wer ich bin. Vor einem Jahr konnte ich kein Studio betreten, ohne in komplette Panik zu geraten. Jetzt hier zu sein und 12 wunderschöne fertige Songs zu haben, das fühlt sich wie ein Geschenk an.” Der ‚Stitches‘-Hitmacher dankte zudem seinen Freunden und seiner Familie für die Unterstützung, die sie ihm entgegenbrachten.