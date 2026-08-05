Stars Shawn Mendes macht Beziehung mit Bruna Marquezine offiziell

Shawn Mendes and Bruna Marquezine - Instagram - August 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2026, 09:00 Uhr

Der Sänger wird seit Dezember 2025 mit der brasilianischen Schauspielerin in Verbindung gebracht. Nun hat er seiner Partnerin eine süße Liebeserklärung gemacht.

Shawn Mendes hat seiner Freundin Bruna Marquezine dafür gedankt, sein Leben „wirklich verändert“ zu haben, und ihre Beziehung damit offiziell gemacht.

Der ‚Stitches‘-Sänger gratulierte der Schauspielerin auf Instagram zu ihrem 31. Geburtstag und teilte ein Video, das zeigt, wie Bruna zu einer offenbar als Überraschung geplanten Geburtstagsfeier kommt. Am Fuß einer Treppe wird sie von einer Gruppe Kinder empfangen und strahlt über das ganze Gesicht, als diese sie umringen und in den Arm nehmen. Neben den Videos und einem Foto von Bruna schrieb Shawn: „Feliz aniversário [Alles Gute zum Geburtstag], mein Schatz. Du bist ein Licht und in jedem Raum, den du betrittst, eine Mutter. Ohne zu kitschig werden zu wollen: Du hast mein Leben wirklich verändert, und ich bin dir so, so dankbar.“

Der 27-Jährige ergänzte außerdem eine liebevolle Botschaft auf Portugiesisch: „Eu te amo muito muito muitoo [Ich liebe dich so, so, so sehr].“ Abschließend schrieb er: „Wir alle tun das, amor [meine Liebe].“ Shawn bedankte sich außerdem bei Casa Amarela Providência in Rio de Janeiro für deren Arbeit. Die Organisation beschreibt sich auf Instagram als Zentrum für Kunst, Kultur und Bildung. Zusätzlich veröffentlichte der Musiker in seiner Instagram-Story ein gemeinsames Foto von sich und Bruna, das die beiden in der Casa Amarela Providência zeigt.

Erstmals wurde im vergangenen Dezember über Shawns Beziehung zu Bruna berichtet – damals durch die ‚New York Post‘-Kolumne ‚Page Six‘. Seitdem wurden die beiden mehrfach gemeinsam in den USA sowie in Brunas Heimatland Brasilien fotografiert. Die Beziehung folgt auf Shawns frühere On-off-Romanze mit seiner ‚Señorita‘-Duettpartnerin Camila Cabello, mit der er von 2019 bis 2023 liiert war. Im Februar 2023 wurde Shawn außerdem mit Sabrina Carpenter in Verbindung gebracht. Bestätigt wurde diese Beziehung jedoch nie. Bereits 2024 sprach der Charstürmer bei einem Konzert offen über den Druck, „die eine richtige Person“ finden zu müssen. Er erklärte dem Publikum: „Wer ist ‚die Richtige‘? Verdammt, das ist eine Menge Druck, den man jemandem auferlegt, wenn man gerade erst anfängt, sich zu daten.“