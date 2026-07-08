Film Britney-Spears-Biopic verpflichtet Drehbuchautorin

Britney Spears - Feb 2017 - Clive Davis Pre-Grammy Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2026, 09:15 Uhr

Das Britney-Spears-Biopic verpflichtet eine Drehbuchautorin.

Das geplante Biopic über Britney Spears hat eine Drehbuchautorin gefunden.

Die vierfach für den Emmy nominierte Autorin und ‚New Girl‘-Schöpferin Liz Meriwether wird das Drehbuch für den Film schreiben, bei dem Jon M. Chu Regie führen wird. Meriwether, die außerdem Mitentwicklerin der FX-Serie ‚Dying for Sex‘ ist, wird den ersten Drehbuchentwurf verfassen. Der Film basiert auf Britneys 2023 erschienenen Memoiren ‚The Woman in Me‘. Universal sicherte sich bereits 2024 die Rechte an dem Buch. Produziert wird der Film von ‚Wicked‘-Produzent Marc Platt. Bereits im vergangenen Jahr erklärte Chu, dass Britney selbst „sehr stark“ an dem Biopic beteiligt sein werde. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ sagte er: „Sie wird sehr stark eingebunden sein. Wir haben eigentlich noch gar nicht richtig angefangen, aber sie wird auf jeden Fall sehr beteiligt sein. Ich habe bereits Ideen und einen Ansatz für den Film, aber wir stehen noch ganz am Anfang.“

Auf die Frage, ob Sabrina Carpenter, die wie Britney ihre Karriere beim Disney Channel begann, bevor sie als Popsängerin erfolgreich wurde, oder ‚Euphoria‘-Star Sydney Sweeney die Sängerin verkörpern könnten, antwortete Chu: „Ich habe all diese Fan-Vorschläge gesehen und nehme sie durchaus ernst, denn vielleicht steckt darunter eine wirklich gute Idee. Aber wir müssen zunächst festlegen, welchen Ansatz der Film verfolgen soll. Erst dann wissen wir, wer wirklich die richtige Besetzung ist. Ich bin grundsätzlich für alles offen.“

Der Regisseur erklärte bereits zuvor, dass er Britney nach der Lektüre ihrer Memoiren ‚The Woman in Me‘ von einer ganz anderen Seite kennengelernt habe und nun ihre menschliche Seite würdigen wolle. Gegenüber ‚Bustle‘ sagte er: „Sie war immer eine Ikone. Aber vor allem nachdem ich ihr Buch gelesen habe, wurde sie für mich zu einem Menschen.“