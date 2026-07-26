Film Ryan Gosling als Ghost Rider enthüllt

Ryan Gosling attends "Project Hail Mary" New York premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.07.2026, 12:00 Uhr

Nach monatelangen Spekulationen hat Ryan Gosling bestätigt, dass er in einem 'Ghost Rider'-Film mitspielen wird.

Ryan Gosling wurde als neuer Ghost Rider vorgestellt.

Der ‚Project Hail Mary‘-Star sorgte am Samstag (25. Juli) auf der San Diego Comic-Con mit einem Überraschungsauftritt für Aufsehen. Dort verkündete er, dass er sich dem Marvel Cinematic Universe (MCU) anschließt und im Jahr 2028 als Spirit of Vengeance zu sehen sein wird. Für den Film arbeitet er erneut mit ‚Star Wars: Starfighter‘-Regisseur Shawn Levy und Drehbuchautor Jonathan Tropper zusammen. Levy zeigte sich begeistert über das neue Projekt mit Gosling.

Gemeinsam mit dem Schauspieler und MCU-Chef Kevin Feige sagte er auf der Bühne: „Ich habe gerade die größten Déjà-vu-Gefühle überhaupt, denn ich stand schon vor zwei Jahren hier, als wir ‚Deadpool + Wolverine‘ vorgestellt haben. Diesen Abend werde ich nie vergessen, weil ich damals die großartigsten Fans kennengelernt habe.“ Über den Hollywood-Star schwärmte er: „Gosling ist einfach verdammt großartig. Das meine ich mit größtem Respekt. Wir haben im vergangenen Jahr viel Zeit mit den Dreharbeiten zu ‚Starfighter‘ verbracht. Als Ryan anfing, über diese Figur zu sprechen, dachte ich nur: ‚Kumpel, lass uns loslegen.'“

Die ‚Ghost Rider‘-Geschichte dreht sich um Johnny Blaze, einen Motorrad-Stuntfahrer, der seine Seele verkauft und zu einem übernatürlichen Rächer wird. Die Figur wurde bereits von Nicolas Cage in ‚Ghost Rider‘ (2007) und der Fortsetzung ‚Ghost Rider: Spirit of Vengeance‘ (2011) gespielt. Goslings Lebensgefährtin Eva Mendes verkörperte im ersten Film Roxanne Simpson. Bereits im März hatte der ‚La La Land‘-Darsteller angedeutet, dass es „einige Gespräche“ über einen ‚Ghost Rider‘-Film gegeben habe. Schon früher hatte er den Wunsch geäußert, den Dämonenjäger zu spielen.

Auf die Frage im Podcast ‚Happy Sad Confused‘, ob er sich mit MCU-Chef Kevin Feige über die Rolle getroffen habe, antwortete Gosling: „Es hat einige Gespräche gegeben. Die Situation ist kompliziert.“ Der 45-Jährige wurde außerdem daran erinnert, dass seine Partnerin Eva Mendes bereits an der Seite von Nicolas Cage in ‚Ghost Rider‘ mitgespielt hatte. Er scherzte: „Ich freue mich einfach, dass es wenigstens einer von uns geschafft hat.“

Eine andere Version der Figur war zudem in der Serie ‚Agents of S.H.I.E.L.D.‘ zu sehen. Dort spielte Gabriel Luna Robbie Reyes. Später sollte er auch die Hauptrolle in einer ‚Ghost Rider‘-Serie für Hulu übernehmen, doch das Projekt wurde letztlich eingestellt.