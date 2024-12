"Wir können es kaum erwarten" „Shazam!“-Star Zachary Levi wird zum ersten Mal Vater

Zachary Levi bei der Premiere von "Shazam! Fury of the Gods" im Mai 2023. (dam/spot)

SpotOn News | 07.12.2024, 12:30 Uhr

"Shazam!"-Star Zachary Levi meldet sich mit erfreulichen Neuigkeiten bei seinen Fans im Netz: Der Schauspieler und seine Partnerin Maggie Keating erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Zachary Levi (44) wird zum ersten Mal Vater. Das verkündete der Schauspieler am 7. Dezember auf seinem Instagram-Account: "Ich wollte Vater werden, seit ich ein Kind war. […] Aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass sich einige Dinge in meinem Leben ändern mussten, bevor ich bereit war für den Segen von etwas so Besonderem und die damit einhergehende Verantwortung", schrieb er zu einer Bilderreihe, die unter anderem ein Ultraschallbild zeigt.

Im November vergangenen Jahres habe er schließlich begonnen, sein Leben umzukrempeln. Kurz darauf lernte er seine Freundin und die Mutter seines noch ungeborenen Kindes, Maggie Keating (28), kennen.

"Eine wunderbare Frau, die sich auf der gleichen Reise der Selbstfindung und Liebe befindet und bereit ist, mit mir ein neues und erstaunliches Kapitel des Lebens zu beginnen. […] Wir können es kaum erwarten, dass ihr unser kleines Bambino kennenlernt", so Levi weiter. Das Paar wolle das Geschlecht seines Kindes erst bei der Geburt erfahren. Offen für Namensvorschläge sei der "Shazam!"-Star aber schon jetzt. "Haltet sie originell, aber nicht zu originell", witzelte er. Sowohl für Levi als auch für Keating wird es das erste Kind sein.

Zachary Levi ist seit Jahren im Filmgeschäft

Seinen Durchbruch feierte Zachary Levi 2007 mit der Hauptrolle in der NBC-Serie "Chuck". In den darauffolgenden Jahren stand er unter anderem für Projekt wie "Thor: The Dark World" (2013) und "Thor: Ragnarok" (2017) sowie "Shazam!"(2019) vor der Kamera. 2010 lieh er zudem in der Originalfassung von Disneys Animationsfilm "Rapunzel – Neu verföhnt" der Figur Flynn Rider seine Stimme. Das Duett "I See the Light" mit Mandy Moore (40) war sogar für einen Oscar nominiert.

Levis Partnerin nahm 2018 an der Show "America's Next Top Model" teil und belegte dort den 15. Platz. Seither ist Keating als Model, Fotografin und Content Creatorin tätig.