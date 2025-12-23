Stars ‚Shoppen wie eine wahnsinnige Person‘: Lily Allen macht Therapie wegen Kaufsucht

Lily Allen - 2022 The Olivier Awards - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin enthüllt, dass sie viel Geld für Handtaschen, Schmuck und ein Auto ausgegeben hat.

Lily Allen hat nach dem Erfolg ihres Albums ‚West End Girl‘ eingekauft „wie eine wahnsinnige Person“.

Die britische Popsängerin offenbarte, dass sie sich wegen ihrer Kaufsucht in Therapie befinde, nachdem sie seit der Veröffentlichung des von Kritikern gefeierten Albums im Oktober viel Geld für luxuriöse Dinge ausgegeben habe. Auf der Platte thematisiert die 40-Jährige auch das Ende ihrer Ehe mit dem ‚Stranger Things‘-Schauspieler David Harbour.

Im Gespräch mit ihrer besten Freundin Miquita Oliver in einem Weihnachtsspecial ihres Podcasts ‚Miss Me?‘ enthüllte Lily: „Ich spiele hier gerade mit meinem riesigen Diamant- und Smaragdring. Ich habe mir selbst ein kleines Geschenk gemacht – na ja, so klein ist es nicht. Man muss sich selbst etwas gönnen und den Moment feiern.“ Die Chartstürmerin räumte ein, dass sie es wohl etwas übertrieben habe: „Ich bin überzeugt, dass ich Milliardärin bin. Handtaschen wurden gekauft, Schmuck wurde gekauft und ein Auto wurde gekauft.“

Die ‚Smile‘-Interpretin verriet außerdem, dass sie aufgrund ihres exzessiven Konsumverhaltens eine EMDR-Therapie (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) begonnen habe. Lily erklärte: „Ich habe vor vier Monaten mit der EMDR-Therapie angefangen, und sie hat mein Leben verändert. EMDR ist eine spezielle Form der Therapie, die das Gehirn stimuliert und neue Bahnen in Bezug auf bestimmte Verhaltensweisen oder traumatische Erfahrungen schafft.“ Im Moment helfe ihr diese Therapieform sehr. „Ich kenne die Wissenschaft dahinter nicht genau, aber es funktioniert für mich“, betonte die Musikerin.