Stars David Harbour spricht über ‚besondere Verbindung‘ zu Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown and David Harbour at Stranger Things premiere November 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2026, 18:00 Uhr

Der Schauspieler verrät, wie er wirklich zu seiner 'Stranger Things'-Kollegin steht.

David Harbour hat eine „besondere Verbindung“ zu Millie Bobby Brown.

Der US-Schauspieler zeigte sich überrascht über Berichte, wonach seine ‚Stranger Things‘-Kollegin vor der Produktion der finalen Staffel der Netflix-Erfolgsserie eine Beschwerde wegen Belästigung und Mobbing gegen ihn eingereicht haben soll. Er betonte, dass sie sich sehr nahestehen, und deutete sogar gemeinsame zukünftige Projekte an.

Gegenüber ‚Variety‘ bezeichnete er den Bericht als eine „seltsame Sache“, die „auf seltsame Weise entstanden“ sei. David verriet: „Ihr werdet mehr von mir und Millie sehen – zehn Jahre waren nicht genug.“ Weiter schwärmte der 50-Jährige: „Es gibt da eine besondere Verbindung. Ich liebe sie. Sie liebt mich.“

Es sei ganz normal, in langjährigen Arbeitsbeziehungen auch Streitigkeiten zu erleben. „Die Serie lief zehn Jahre. Wir haben zehn Jahre zusammengearbeitet, während ihrer prägenden Teenagerjahre, als Vater und Tochter“, erläuterte er. „Ich weiß nicht, ob Menschen Familie oder Freunde haben, mit denen sie zehn Jahre lang viel Zeit verbringen – da gibt es gelegentlich Streit und Meinungsverschiedenheiten.“ Das sei in Familien gang und gäbe. „Das Problem bei einer Milliarden-Dollar-Serie ist, dass sich hunderte Menschen einmischen wollen“, fügte er hinzu.

David betonte außerdem, dass er und seine 22-jährige Kollegin ihre Differenzen leicht lösen konnten, sobald niemand anderes beteiligt war. „Als wir alle anderen aus dem Weg hatten und miteinander gesprochen haben, war alles in Ordnung“, sagte er. „Alle haben heutzutage Angst zu reden. Die Leute haben Angst, menschlich zu sein. Das ist schade, denn ich weiß nicht, wie man sich in dieser seltsamen Medienwelt zurechtfindet.“ Abschließend stellte der Darsteller erneut klar, dass er sich bestens mit Millie verstehe: „Wir schätzen uns sehr und haben das immer getan.“

Millie selbst hatte ebenfalls erklärt, dass sie große Dankbarkeit für David und ihre gemeinsame Zeit in der Serie als Eleven und Jim Hopper empfinde. „Im Laufe der Zeit wurde unsere Beziehung kreativ viel kooperativer. Wenn man so viele Jahre mit jemandem arbeitet, kann man sich gegenseitig emotional wirklich in Szenen antreiben“, erzählte sie gegenüber ‚Variety‘.