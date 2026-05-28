Musik Lily Allen veröffentlicht Remix von ‚Beg For Me‘ – angeblich mit JADE

Lily Allen - June 2024 - Avalon - Tribeca Artists Dinner BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2026, 14:00 Uhr

Lily Allen veröffentlicht Remix von 'Beg For Me' – angeblich mit JADE.

Lily Allen hat bestätigt, dass ihr Remix von ‚Beg For Me‘ am Freitag (29. Mai) erscheinen wird – Berichten zufolge mit einem Feature von JADE, bekannt als Mitglied von Little Mix.

Die Sängerin von ‚Smile‘ kündigte in den sozialen Medien an, dass sie „noch nicht fertig“ sei, bevor sie das Veröffentlichungsdatum der neuen Version des Fanlieblings aus ihrem Album ‚West End Girl‘ bekanntgab. Laut der „Bizarre“-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ handelt es sich um eine geheime Zusammenarbeit mit der ‚Angel Of My Dreams‘-Interpretin JADE. Lily postete ein Instagram-Video, in dem sie am Pool sitzt und den Mittelfinger zeigt, dazu schrieb sie: „Oops, ich habe beschlossen, dass ich noch nicht fertig bin ;)) ich habe noch einen Song für euch.“ Zusätzlich veröffentlichte sie Fotos in Dessous mit der Bildunterschrift: „‚Beg For Me Remix‘ erscheint am 29.05.26 :))))))))).“

Beide Künstlerinnen treten an diesem Wochenende beim Mighty Hoopla Festival in London auf, weshalb vermutet wird, dass sie die Zusammenarbeit dort erstmals live präsentieren könnten. Lily erklärte kürzlich, dass ihr neues Album Menschen eine Stimme gebe, die „in nicht-monogame Beziehungen hineingezogen wurden, ohne sich dafür entschieden zu haben“. Das Album entstand innerhalb von nur zehn Tagen nach ihrer Trennung von Schauspieler David Harbour im Dezember 2024, nach vier Jahren Ehe. In Interviews zur Promotion des Albums sprach Lily über Themen wie Beziehungsgrenzen, Nicht-Monogamie und emotionale Folgen sowie über die Umstände des Ehe-Aus. In einem Interview für das hauseigene Magazin ‚Pop Mess‘ des Mighty Hoopla Festivals sagte sie: „In der LGBTQIA+-Community existieren offene Beziehungen schon viel länger. Was wir in der Popkultur allerdings selten sehen, sind die emotionalen Folgen solcher Beziehungen.“ Meist höre man nur die Erfolgsgeschichten und die positiven, perfekt verpackten Versionen. Lily weiter: „Aber es gibt eben auch Menschen auf der anderen Seite, die sich damit nicht wohlfühlen oder in etwas hineingezogen werden, das sie sich nicht ausgesucht haben.“