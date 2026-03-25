Stars Sidos neues Album: Rapper arbeitet mit Xavier Naidoo und Menowin zusammen

Sido - February 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2026, 14:00 Uhr

Sido meldet sich mit einem neuen Projekt zurück – und sorgt schon vor Veröffentlichung für Gesprächsstoff.

Sein kommendes Album ‚Frieden‘, das laut ‚Raptastisch‘ am 27. November 2026 erscheinen soll, bringt nicht nur neue Musik, sondern auch überraschende Kollaborationen mit sich. Im Gespräch mit Comedian Abdel Boudii kündigte der Berliner Rapper das Werk offiziell an und gab erste Einblicke. Besonders ein Feature sorgt dabei für Aufmerksamkeit: Xavier Naidoo ist auf dem Titelsong vertreten.

Sido selbst zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit. „Ich habe einen sehr guten Song mit Xavier gemacht. Der Titelsong zum Album, der heißt auch ‚Frieden'“, erklärte er im Interview. Neben Naidoo ist auch Menowin Fröhlich Teil des Albums – und das aus persönlichem Grund: Er ist nämlich Sidos Cousin. Die gemeinsame Aufnahme markiert ihre erste musikalische Kooperation. Bereits zuvor hatte der Rapper in Hakan Dündüks Talk-Format ‚Hakan Hause Geht‘ angeteasert: „Ich bring ja ’n Album raus dieses Jahr.“ Er ergänzte: „Es gibt viele Features, aber auf eines bin ich besonders stolz.“

Während einige Fans sich über die prominenten Gäste freuen, sorgt vor allem die Beteiligung von Xavier Naidoo für gemischte Reaktionen. Der Sänger stand in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik, unter anderem wegen umstrittener Aussagen und Verschwörungstheorien. So wurde unter anderem über frühere Bezüge zu Reichsbürger-Ideologien berichtet und 2020 wurde der Musiker wegen der Kontroversen auch aus der Jury von ‚Deutschland sucht den Superstar‘ entlassen. Zwar erklärte Naidoo später, sich von Teilen seiner Aussagen distanziert zu haben, doch die öffentliche Wahrnehmung bleibt gespalten.

Sido scheint sich davon jedoch nicht beeinflussen zu lassen und stellt die Musik in den Vordergrund. Mit ‚Frieden‘ veröffentlicht er rund vier Jahre nach seinem letzten Album „Paul“ ein neues Solo-Projekt – kurz vor seinem 46. Geburtstag am 30. November. Der Rapper, der seit den frühen 2000ern mit Hits wie ‚Mein Block‘ zu den prägenden Stimmen des deutschen Hip-Hops gehört, bleibt damit weiterhin eine feste Größe im Musikgeschäft. Mit den neuen Features dürfte sein kommendes Album schon jetzt für reichlich Diskussionen sorgen.