Elizabeth Jagger feiert 40. Geburtstag Sie sind zwischen 7 und 53 Jahre alt: Das machen Mick Jaggers Kinder

Jerry Hall und Mick Jagger mit Tochter Elizabeth - die feiert nun ihren 40. Geburtstag. (hub/spot)

SpotOn News | 02.03.2024, 10:45 Uhr

Elizabeth Jagger wird 40 Jahre alt - ob sie mit ihren sieben Geschwistern feiert? Das ist über die acht Kinder von Mick Jagger bekannt.

Elizabeth Jagger feiert am heutigen 2. März ihren 40. Geburtstag. Ob dann die ganze Großfamilie zusammenkommt? Die Tochter von Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (80) und Model Jerry Hall (67) hat immerhin sieben Geschwister: Mick Jaggers jüngstes Kind ist erst sieben Jahre alt, seine älteste Tochter 53. Einige von ihnen stehen auch selbst in der Öffentlichkeit.

Karis Jagger (53)

Mit 53 Jahren die älteste im Geschwisterreigen ist Karis Jagger. Ihre Mutter ist die ehemalige amerikanische Schauspielerin Marsha Hunt (77), die Karis am 4. November 1970 zur Welt brachte. Karis schloss laut "imdb.com" 1992 ihr Studium in Yale ab und arbeitet als Produzentin und Schauspielerin. Im Jahr 2000 heiratete sie ihren Ehemann Jonathan Watson, mit dem sie zwei Kinder, Mazie und Zak, hat.

Jade Jagger (52)

Mick Jaggers zweites Kind stammt aus seiner Ehe mit Ex-Frau Bianca Jagger (78), die er 1971 heiratete. Tochter Jade wurde am 21. Oktober 1971 geboren. Ihre berühmten Eltern ließen sich 1978 scheiden. Jade arbeitet als Model und ist zudem Schmuckdesignerin. Sie hat drei Kinder: Mit ihrem früheren Partner Piers Jackson bekam sie die Töchter Assisi (geboren 1992) und Amba (geboren 1996). Mit ihrem Ehemann Adrian Fillary, den sie 2012 heiratete, hat sie außerdem Sohn Ray, der 2014 geboren wurde. Im selben Jahr wurde Jade Jagger auch erstmals Oma: Tochter Assisi ist inzwischen selbst dreifache Mutter.

Elizabeth Jagger (40)

Ende 1977 begann Mick Jagger eine Beziehung mit dem amerikanischen Model Jerry Hall, mit ihr war er bis 1999 liiert. Das Paar bekam vier Kinder: Nummer eins, Elizabeth 'Lizzie' Scarlett Jagger, kam am 2. März 1984 zur Welt. Elizabeth trat in die Fußstapfen ihrer Mutter und wurde Model. Sie ist zudem als politische Aktivistin bekannt und setzt sich vor allem für Bürger- und Frauenrechte ein. 2020 ist Elizabeth Jagger britischen Medienberichten zufolge angeblich Mutter geworden.

James Jagger (38)

Mick Jagger und Jerry Hall haben zudem einen Sohn namens James, der am 28. August 1985 geboren wurde. Seine Karriere startete er als Musiker, widmete sich dann aber auch der Schauspielerei. Im Jahr 2016 hatte er unter anderem eine Rolle in der HBO-Serie "Vinyl". Als Produzent soll er ebenfalls in der Filmbranche aktiv sein. 2016 heiratete er die Künstlerin Anoushka Sharma.

Georgia May Jagger (32)

Das dritte Hall-Jagger-Baby, Georgia May Jagger, erblickte am 12. Januar 1992 das Licht der Welt. Schon seit sie 16 ist, arbeitet die Promi-Tochter erfolgreich als internationales Model. Sie lief unter anderem für Tommy Hilfiger, Balmain, Vivienne Westwood, Versace oder Louis Vuitton über die Laufstege. Auch als Unternehmerin engagiert sie sich in der Beauty-Branche. Georgia May soll seit 2021 mit dem Skateboarder Cambryan Sedlick liiert sein.

Gabriel Jagger (26)

Gabriel Jagger ist das vierte Kind von Mick Jagger und Jerry Hall und wurde am 9. Dezember 1997 geboren. Er ist Berichten zufolge Journalist und betreibt sein eigenes Medienunternehmen "Why Now". Seit 2021 ist er mit der Schweizerin Anouk Winzenried verheiratet, das Paar lebt fern des Rampenlichts.

Lucas Jagger (24)

Mick Jaggers Beziehung zu Jerry Hall endete angeblich, nachdem sie entdeckt hatte, dass er eine Affäre mit dem brasilianischen Model Luciana Gimenez (54) hatte. Gimenez brachte am 17. Mai 1999 das siebte Kind des Musikstars zur Welt: Lucas Maurice Morad Jagger. Bei dem 24-Jährigen dreht sich offenbar viel um Mode und Reisen, er soll unter anderem als Model vor der Kamera stehen.

Deveraux Jagger (7)

Vor etwa sieben Jahren wurde Mick Jagger noch einmal Vater: Sein achtes Kind, Deveraux Octavian Basil Jagger, wurde am 8. Dezember 2016 geboren. Mutter ist Jaggers Partnerin, die amerikanische Ballerina Melanie Hamrick (37). Sie teilt immer wieder Schnappschüsse von Deveraux, die die kleine Familie bei Ausflügen und Reisen zeigen.