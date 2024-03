Skandalöser Fashion-Moment Sie zeigt fast alles: Kristen Stewart überrascht mit transparentem Top

Kristen Stewart mag es gerne freizügig. (eee/spot)

SpotOn News | 12.03.2024, 12:01 Uhr

Bei einem Auftritt in New York hat sich Kristen Stewart in einem durchaus gewagten Outfit präsentiert. Das transparente Top der Schauspielerin zeigte fast alles, was sich darunter verbirgt.

Einmal mehr hat Kristen Stewart (33) für einen sehr freizügigen Fashion-Moment gesorgt. Die Schauspielerin hat sich bei ihrer Ankunft in den Studios der "The Late Show" von Stephen Colbert (59) in New York am Montag in einem transparenten Top mit freiem Rücken präsentiert.

Video News

Kristen Stewart mag es gewagt

Das schwarze, glitzernde Neckholder-Oberteil verdeckte bei der "Twilight"-Schauspielerin nur das Nötigste und zeigte jede Menge nackte Haut. Auch ihre Brüste waren durch den Stoff durchaus zu erkennen. Zu dem freizügigen It-Piece kombinierte Stewart einen schwarzen Maxirock, der hinten durch einen hohen Schlitz bestach.

Durch diesen kamen beim Laufen ihre schwarzen Riemchen-Pumps zur Geltung, zu denen sie ein paar kniehohe Nylonstrümpfe in Schwarz trug. Eine schwarze Henkeltasche von Chanel, eine ebenfalls schwarze Sonnenbrille und klobige Fingerringe machten den stylischen Look komplett.

Ihre brünetten Haare stylte die Schauspielerin zu einem lockeren Pferdeschwanz, ihren Pony ließ sie sich vorne ins Gesicht fallen. Beim Make-up setzte sie lediglich auf ein wenig Lidschatten und einen dezenten Cat-Eye-Lidstrich.

Nacktauftritt in Los Angeles

Aktuell sorgt Kristen Stewart regelmäßig mit freizügigen Outfits auf dem roten Teppich für Aufsehen. Zuletzt meisterte sie das Blitzlichtgewitter bei der Premiere ihres neuen Films "Love Lies Bleeding" in Beverly Hills Anfang März mit einem knappen, hochgeschnittenen, schwarzen Body mit Rückenausschnitt, den sie mit einer transparenten Nylonstrumpfhose stylte. Untenherum trug die Schauspielerin nichts. Das Outfit stammte ebenfalls von Chanel. Für das Luxuslabel ist die Schauspielerin aktuell Markenbotschafterin.

Bei Stephen Colbert warb Stewart für ihren neuen Film "Love Lies Bleeding", in dem sie die Figur Lou spielt, eine einsame Fitnessstudio-Managerin, die von der ehrgeizigen Bodybuilderin Jackie (gespielt von Katy O'Brian, 35) fasziniert ist. Die Liebesgeschichte der beiden, die in den 1980er-Jahren spielt, nimmt eine schlimme Wendung, als Lous kriminelle Familie ins Spiel kommt. Die internationale Erstaufführung fand am 18. Februar auf der Berlinale statt.