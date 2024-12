Stars Sienna Miller: Designer-Kleidung macht im Alltag keinen Sinn

Sienna Miller - Horizon: An American Saga" After-Party at Lucia Cannes - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.12.2024, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin findet es wenig sinnvoll, teure Alltagskleidung zu kaufen.

Sienna Miller will für den Alltag keine Designerkleidung kaufen.

Die Schauspielerin geht für ihre Alltagsgarderobe gerne in normalen Modeketten shoppen, weil sie ihre Klamotten „schnell langweilen“ und sie nicht viel Geld ausgeben möchte.

Im Gespräch mit der Zeitschrift ‚Grazia‘ verrät die blonde Schönheit: „Ich trage viel High-Street-Kleidung, weil ich wankelmütig und ungeduldig bin – ich langweile mich schnell und man kann tolle Stücke finden. Ich habe einen zwölfjährigen Sohn, also bin ich heutzutage ständig bei Urban Outfitters.“

Die 42-Jährige gesteht, dass sie gerne „teure Strickwaren und Designerschuhe“ kaufe. „Und für die Arbeit trage ich gerne glamouröse Sachen, aber im Alltag macht es keinen Sinn, viel Geld auszugeben, wenn man etwas Schönes auf der Straße kaufen kann“, erklärt sie.

Sienna hat gerade eine zweite Kollektion für die britische Marke Marks and Spencer herausgebracht und hatte viel Spaß bei der Arbeit an dem Projekt. „Ich war ein Jahr lang in einer Baby-Blase, das war also die Überschrift. Aber all das hier war ein Bonus. Das Entwerfen dieser Kollektion war fantastisch und hat so viel mehr Spaß gemacht, als ich dachte“, schwärmt sie. Ihre elf Monate alte Tochter zieht die Designerin mit ihrem Partner Oli Green groß. Sohn Marlowe (12) stammt aus ihrer vergangenen Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge.