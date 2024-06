Stars Sienna Miller wollte keinen Jüngeren

Sienna Miller - Horizon: An American Saga" After-Party at Lucia Cannes - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2024, 13:58 Uhr

Die 42-jährige Schauspielerin konnte sich eigentlich nicht vorstellen, mit einem jüngeren Mann zusammen zu sein.

Sienna Miller konnte sich ursprünglich nicht vorstellen, mit einem jüngeren Mann zusammen zu sein.

Die 42-jährige Schauspielerin lernte ihren 27-jährigen Kollegen Oli Green bei einer Halloweenparty kennen. Im Jahr 2022 machten die beiden Filmstars ihre Beziehung dann auf dem roten Teppich der Oscarverleihung offiziell und Anfang dieses Jahres brachte Sienna das erste gemeinsame Kind des Paares zur Welt. Wie sie jetzt in einem neuen Interview mit ‚Harper’s Bazaar‘ verriet, löste der Altersunterschied zu ihrem Partner allerdings zunächst Zweifel bei ihr aus. „Ich ging nicht davon aus, dass es etwas Ernsthaftes wird, aber dann verliebte ich mich schnell Hals über Kopf“, erzählt sie über die Anfänge ihrer Beziehung. „Ich dachte mir nicht ‚Ich werde mir einen jüngeren Freund zulegen.‘ Es war mehr so ‚Warum bist du so jung? Das nervt mich.‘“

Laut Sienna sei Oli jedoch aufgrund von Generationenunterschieden bereits sehr reif für sein Alter. „Es gibt einen Unterschied in der Art, wie Generationen von Männern Frauen respektieren. Es ist spezifisch für ihn, er ist sehr weise und hat eine gute Einstellung, aber ich glaube auch, dass das einfach seine Generation ist. Sie sind mit etwas mehr Gleichberechtigung aufgewachsen“, schwärmt sie im Gespräch mit den Reportern.