Stars Sigourney Weaver: Kein Talent?

Sigourney Weaver - February 2020 - Famous - Academy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2024, 14:28 Uhr

Die Hollywoodikone wurde an der Schauspielschule von ihren Lehrern für talentlos gehalten.

Sigourney Weaver wurde an der Schauspielschule fehlendes Talent bescheinigt.

Die ‚Alien‘-Darstellerin studierte an der prestigeträchtigen Yale University im Fach Drama, allerdings hielten ihre Professoren die spätere Hollywoodikone für talentfrei, wie Sigourney jetzt im Interview mit ‚Deadline‘ verriet. „Mir wurde zunächst gesagt, dass ich kein Talent hätte, als ich Schauspiel in Yale studierte“, berichtet sie im Gespräch mit den Reportern. „Dafür bin ich dankbar, denn das bedeutete für mich, dass ich all diese unterschiedlichen Richtungen ausprobierte.“

Dass sich die Theater- und Filmbranche über die Jahre stark verändert hat, war laut Sigourney längst überfällig. Sie erzählt weiter: „Im Laufe meiner Karriere war es wunderbar, den Zustrom von Frauen in so vielen Bereichen zu sehen, das hat der Branche eine Menge Sauerstoff gegeben. Und sicherlich wird Schauspielern heute viel mehr zugehört. Wir werden nicht mehr nur als Ware betrachtet und das finde ich sehr aufregend.“ Als dritte US-Amerikanerin nach Jane Fonda und Jamie Lee Curtis wird Sigourney Weaver am Mittwoch (28. August) bei den Filmfestspielen von Venedig mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden.