Kurze Unterbrechung Silbereisens „Schlagerchampions“: Das war der Grund für die Panne

Florian Silbereisen bei einem seiner TV-Auftritte. (hub/spot)

SpotOn News | 12.01.2025, 09:13 Uhr

Florian Silbereisen hat gewohnt souverän auf eine technische Panne in seiner "Schlagerchampions"-Show reagiert. Das steckte dahinter.

Florian Silbereisen (43) hat in seiner Live-Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" im Ersten am Samstagabend mit Problemen zu kämpfen gehabt. Als sein Gast Melissa Naschenweng (34) auftrat, versagte offenbar die Technik. "Wir hören hier nichts", erklärte der Moderator Richtung Regie und hielt anschließend während einer kurzen Unterbrechung sein Publikum im Berliner Velodrom bei Laune. Wenig später konnte die Sendung dann fortgesetzt werden.

Wie der produzierende MDR "RTL.de" erklärte, habe es "nur in der Halle vor Ort ein Problem mit dem Ton" gegeben. Die Crew habe das sehr schnell in den Griff bekommen, hieß es. Für die TV-Zuschauer und das Publikum vor Ort ging es anschließend weiter. Florian Silbereisen begrüßte in seiner Show am 11. Januar unter anderem auch Andrea Berg (58), Roland Kaiser (72) oder Andreas Gabalier (40).

Für Florian Silbereisen steht eine Pause an

Der Moderator kann sich von dem kleinen Schreck in Ruhe erholen. Florian Silbereisen hatte vor der neuen Show am Samstagabend bereits angekündigt, dass für ihn im Anschluss eine Auszeit ansteht. Silbereisen, der auch als Kapitän Max Parger aus dem "Traumschiff" bekannt ist, möchte sich und dem Publikum eine Show-Pause gönnen.

"Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in der letzten Zeit alles erleben durfte! Das fühlt sich immer noch an wie im Traum", berichtete der 43-Jährige der "Bild"-Zeitung. "Aber nach den 'Schlagerchampions' am Samstagabend bin ich dann erst mal weg! Das ist meine letzte große Eurovisionsshow bis zum Sommer." Dem Bericht zufolge werde Silbereisen erst Ende Juni wieder live auf Sendung gehen. In nächster Zeit stünden noch Dreharbeiten zum "Traumschiff" an und danach wolle er sich ausruhen und in den Urlaub fahren. "Pünktlich zum Sommeranfang geht's dann wieder los", sagte er.