Stars Silvia Wollny: Sie bittet um Hilfe bei der Polizeisuche von Tochter Calantha

Die Wollnys - August 2027 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2025, 14:00 Uhr

Silvia Wollny hat sich mit einer dringenden Bitte an ihre Fans und Follower gewendet.

Die Tochter der 60-jährigen Reality-TV-Bekanntheit, Calantha Wollny (24), und deren Freund Alex sollen derzeit von der Polizei gesucht werden.

Silvia sprach jetzt in einer emotionalen Instagram-Story darüber, dass sie von der Polizei in Neuss kontaktiert worden sei, um Hinweise zum Aufenthaltsort ihres Nachwuchses zu erhalten, weil angeblich „mehrere Sachen vorliegen“ würden. Wollny bat ihre Follower in dem Posting um deren Unterstützung bei der Suche nach Calantha und ihrem Freund und erklärte: „Sollte jemand den Aufenthaltsort wissen, könnt ihr mir den gerne zuschicken oder direkt an die Polizei in Neuss melden.“ Nach Aussagen von Silvia würden ihre Tochter und Alex zusammen leben und seien schon mehrfach gemeinsam gesehen worden. Details zu den angeblichen Vorwürfen gegen die 24-Jährige und ihren Freund gibt es bisher jedoch noch nicht. Die 60-Jährige und ihr Nachwuchs haben derzeit keinen Kontakt zueinander, nachdem insbesondere die Umstände um Calanthas Tochter Cataleya, die mittlerweile von Silvia adoptiert wurde, in den letzten Jahren für eine angespannte Beziehung zwischen den beiden sorgte.