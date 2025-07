Stars Silvia Wollny: So geht sie mit dem Familiendrama um!

Die Wollnys - August 2027 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2025, 14:00 Uhr

Die Reality-TV-Ikone findet eindeutige Worte in Bezug auf den Streit mit ihrer Tochter Calantha.

Silvia Wollny findet eindeutige Worte in Bezug auf das Zerwürfnis mit ihrer Tochter Calantha.

Der Reality-Star und seine 24-jährige Tochter sprechen seit längerem kein Wort mehr miteinander. Wie unter anderem ‚Promiflash‘ berichtet, soll sich Calantha bereits vor einiger Zeit von ihren Angehörigen distanziert haben. Mit einer Petition wollte die einstige ‚Die Wollnys‚-Darstellerin sogar die Absetzung der familieneigenen TV-Show erwirken. Grund dafür sei die Art, „wie die Kinder gezeigt werden“, die laut Calantha schlichtweg „nicht richtig“ sei. Sie betonte jedoch: „Hier geht es nicht darum, meiner Familie das Brot vom Tisch wegnehmen zu wollen, weil ich jetzt bösartig bin.“

In einem Instagram-Update meldete sich Silvia jetzt selbst zu Wort. Zwar nannte sie ihre in Ungnade gefallene Tochter nicht persönlich, dennoch scheint eindeutig, auf wen sich das harsche Statement bezieht. „Wenn Worte Waffen werden… Es gibt kaum etwas Schlimmeres als gezielte Lügen, die im Netz verbreitet werden – in der Hoffnung, Menschen zu verletzen, Familien zu spalten und das Bild anderer zu zerstören“, schrieb die 60-jährige Matriarchin. „Besonders schmerzhaft wird es, wenn diese Lügen nicht nur von außen kommen… sondern aus der Nähe. Aus dem eigenen Umfeld. Vielleicht sogar von jemandem, der einst Teil von etwas war, das wir ‚Familie‘ nannten.“ Abschließend erklärte Silvia emotional: „Wir stehen auf. Nicht mit Gegenschlägen, sondern mit Haltung. Mit Würde. […] Wir glauben an Zusammenhalt, an Ehrlichkeit und daran, dass sich echte Werte durchsetzen.“

Unterstützung erhielt die Reality-Ikone unter anderem von ihrer Tochter Sarafina. Die 30-Jährige kommentierte den Beitrag mit den Worten: „Danke, Mama, das sind wahre Worte. Wir lieben dich. Gemeinsam schaffen wir alles.“ Auch die 21-jährige Loredana Wollny stellte sich hinter ihre Mutter. „Manchmal frage ich mich, wie du all das schaffst. Diesen Sturm an Worten, das Schweigen dahinter und den Mut, trotzdem aufzustehen. Du bist mehr für mich als nur Mama. Du bist mein Fels, mein Herz, mein Zuhause in jeder Lebenslage“, ließ die Influencerin verlauten.