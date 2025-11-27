Stars Simon Cowells Anti-Aging-Tipp: Er wäscht sein eigenes Blut

Simon Cowell - October 2025 - Famous - BGT Blackpool Auditions BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2025, 19:00 Uhr

Simon Cowell hält sich jung, indem er sein eigenes Blut waschen lässt, um den Effekten des Alterns entgegenzuwirken.

Der 66-Jährige, der mit seiner Verlobten Lauren Silverman den elfjährigen Eric hat, hat jetzt verraten, wie er im Alter versucht, seinen Körper gesund zu halten.

Im ‚Rolling Stone Music Now‘-Podcast sagte er: „Ich gehe zu einer Wellness-Klinik, wo sie dir tatsächlich Blut abnehmen, es waschen, filtern und wieder in deinen Körper zurückgeben.“ Simon erklärte, dass in der Klinik auch verschiedene Tests durchgeführt werden, bei denen sie ihm „sein Alter“ nennen. Er ergänzte: „Ich bin tatsächlich rückwärts gealtert, indem ich besser esse, mehr Sport mache, weniger Stress habe und bestimmte Nahrungsergänzungsmittel nehme. Mein Gehirn ist noch da, ich habe immer noch Energie.“

Der Medienmogul hinter Shows wie ‚The X Factor‘ und ‚American Idol‘ erzählte auch, dass er früher darüber nachgedacht habe, sich einfrieren zu lassen. Er sagte: „Ich wollte mich tatsächlich einfrieren lassen. Ich dachte: ‚Warum nicht?'“ Doch als er erfuhr, dass man ihm dafür den Kopf abtrennen würde, sei das für ihn ausgeschlossen gewesen: „Ich will nicht in zweitausend Jahren als schwebender Kopf zurückkommen.“

Simon betonte zudem, wie sehr ihn seine Familie erdet. Er sagte: „Ich wäre verloren gewesen, wenn ich Eric und Lauren nicht gehabt hätte. Ich war an einem Punkt, an dem ich mich verloren fühlte und sehr niedergeschlagen war.“ Das Lachen seines Sohnes und dessen Glück hätten ihn völlig verändert: „Du bist da, um ihn zu beschützen und zu führen.“

Vor Kurzem erzählte Simon außerdem, dass er täglich mit sich selbst und seinem „Schutzengel“ über Frieden spreche. Er sagte dem Magazin ‚HELLO!‘: „Ich rede jeden Tag mit mir selbst und sage: ‚Ich will einfach Frieden.‘ Ich habe einen Schutzengel, und mit ihm spreche ich über Frieden. Das ist alles, was ich will.“