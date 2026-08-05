Stars Simone Thomalla schwärmt von Partner René: ‚Der Beste kommt zum Schluss‘

Simone Thomalla at German Film Awards in Berlin Oct 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin schwebt mit dem Berliner Bauunternehmer auf Wolke sieben.

Simone Thomalla gibt Einblick in ihr Liebesglück mit René Marchand.

Die Schauspielerin ist seit Ende 2024 mit dem Berliner Bauunternehmer liiert. Trotz schmerzhafter Erfahrungen habe sie nie den Glauben an die Liebe verloren. „Es muss jemanden da oben geben, der beschlossen hat: Der Beste kommt zum Schluss!“, verriet sie im Gespräch mit ‚Bunte‘. An ihrem Partner schätze sie vor allem, „dass ich bei ihm einfach Ich sein kann“.

Außerdem begeistert sie eine besondere Eigenschaft des Geschäftsmanns: Simone finde es attraktiv, dass Marchand einen Werkzeugkoffer besitzt und nahezu alles reparieren könne. „Er ist die Sorte Mann, die alles kann!“, schwärmte sie. In dem Interview blickte die ehemalige ‚Tatort‘-Kommissarin außerdem zurück auf frühere Beziehungen. „Die Enttäuschungen, die ich erlebt habe, haben mich erschüttert. Aber sie haben mich nicht hart gemacht“, erklärte sie. Ihren Optimismus habe sie sich bis heute bewahrt: „Lieber werde ich noch einmal enttäuscht, als dass ich aufhöre, an die Liebe zu glauben.“

Heute kann Simone ihre früheren Partnerschaften ohne Groll betrachten. Jede Beziehung sei auf ihre Weise wichtig gewesen. Über ihren ehemaligen Partner Andre Vetters sagte sie, er habe ihr „die wunderbarste Tochter der Welt“ geschenkt. Tochter Sophia Thomalla kam 1989 zur Welt. Mit Sven Martinek verbindet sie nach eigenen Angaben bis heute eine enge Freundschaft. Die Beziehung zu Rudi Assauer beschrieb die ‚Frühling‘-Darstellerin rückblickend als „wilde, großartige Zeit“.

Auch ihre Romanze mit dem fast 20 Jahre jüngeren Handballspieler Silvio Heinevetter kam zur Sprache. Aufgrund des Altersunterschieds habe Simone damals „ganz schön was um die Ohren bekommen“. Die Schauspielerin gestand: „Ehrlich gesagt hätte ich selbst nie gedacht, dass daraus dreizehn gemeinsame Jahre werden.“