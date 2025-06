Stars Simone Thomalla spricht über die Schattenseiten des Ruhms

Simone Thomalla at German Film Awards in Berlin Oct 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2025, 10:00 Uhr

Die Schauspielerin findet es nicht immer leicht, ihren Fans im echten Leben zu begegnen.

Simone Thomalla ist manchmal „überfordert“, wenn sie ihren Fans im echten Leben begegnet.

Die 60-jährige ‚Frühling‘-Darstellerin kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, findet es jedoch immer noch manchmal schwer, ihren Bekanntheitsgrad zu genießen. In Marlene Lufens Podcast ‚M wie Marlene: Wie gelingt das Leben?‘ verriet sie: „Manchmal überfordert mich das.“ Teilweise würden TV-Zuschauer sie mit ihrer Rolle der gutmütigen Dorfhelferin Katja Baumann verwechseln, was laut Thomalla des Öfteren zu Enttäuschung führe. Immerhin sei sie ein ganz normaler Mensch, der nicht immer bestens gelaunt durchs Leben geht.

Neben den Erwartungen ihrer Fangemeinde gehöre vor allem die mangelnde Privatsphäre zu den Schattenseiten des Promi-Daseins, so Thomalla weiter. „Es wurde immer vor meiner Haustür gelauert, ich wurde immer abgeschossen und es wurden immer Geschichten geschrieben“, berichtet sie aus ihrem Alltag. Außerdem sei es belastend, dass einige ihrer Follower sie mit ihren privaten Sorgen kontaktieren und dabei auf Unterstützung von ihrem Idol hoffen. Zwar wisse Thomalla zu schätzen, dass ihre Fans so großes Vertrauen in sie haben, emotional sei sie solchen Situationen jedoch häufig nicht gewachsen. Thomalla, die ursprünglich als ‚Tatort‘-Kommissarin ihren Durchbruch erlangte, steht bereits seit über einem Jahrzehnt für ‚Frühling‘ vor der Kamera.