Musik Sir Elton John: Überraschungs-Auftritt mit Dua Lipa

Dua Lipa and Elton John - Credit: Ben Gibson - Dawbell PR BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2024, 10:00 Uhr

Sir Elton John war am Donnerstagabend (17. Oktober) ein besonderer Gast beim Konzert von Dua Lipa in der Royal Albert Hall.

Der 77-jährige Musikstar zog sich letztes Jahr nach seiner Mammuttour ‚Farewell Yellow Brick Road‘ mit 330 Terminen vom Touren zurück, bekräftigte aber, dass er immer noch von Zeit zu Zeit auftreten werde. Das hat er diese Woche mit der 29-jährigen Popsängerin bewiesen, als er ihren Hit ‚Cold Heart‘ in London mit ihr performte.

In seinem kürzlich erschienenen Buch ‚Farewell Yellow Brick Road: Memories Of My Life on Tour‘ sagte Elton: „Ich habe meinen Fans klar gemacht, dass die ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Tour zwar der Höhepunkt meiner Tourkarriere ist, ich aber immer noch plane, live aufzutreten. Was das mit sich bringen wird, weiß ich noch nicht.“ Der ‚Tiny Dancer‘-Hitmacher verriet Anfang des Jahres, dass er nach seinem Rückzug vom Tourneegeschäft eine „einmalige Sache“ plane. Bei seiner letzten Show in Stockholm sagte er: „Ich werde nie wieder auf Tour gehen, aber ich werde vielleicht in der Zukunft etwas machen – eine einmalige Sache – aber das ist meilenweit entfernt. Ich möchte meine Familie, meine Söhne, meinen Mann, einfach alles genießen. Ich habe es mir verdient.“

Eltons Bühnenrückkehr kommt etwas mehr als einen Monat, nachdem er enthüllt hatte, dass er nach einer Infektion nur noch ein eingeschränktes Sehvermögen in einem seiner Augen habe. Er schrieb auf Instagram: „Über den Sommer hatte ich mit einer schweren Augeninfektion zu kämpfen, die mich leider auf einem Auge eingeschränkt sehen lässt. Ich heile, aber es ist ein extrem langsamer Prozess und es wird einige Zeit dauern, bis das betroffene Auge wieder sehen kann. Ich bin so dankbar für das hervorragende Team von Ärzten und Krankenschwestern und für meine Familie, die sich in den letzten Wochen so gut um mich gekümmert haben. Ich habe den Sommer in aller Ruhe damit verbracht, mich zu Hause zu erholen, und bin positiv gestimmt, was die Fortschritte angeht, die ich bisher bei meiner Heilung und Genesung gemacht habe.“