Musik Sir Paul McCartney: Gestohlene Gitarre nach mehr als 50 Jahren wieder aufgetaucht

Sir Paul McCartney - Liverpool show - DEC 18 - photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2024, 14:00 Uhr

Sir Paul McCartney ist mit einer Gitarre wiedervereint worden, die ihm vor mehr als 50 Jahren gestohlen wurde.

Der Beatles-Künstler war am Boden zerstört gewesen, nachdem ihm die Hofner 500/1-Bassgitarre von 1961, die bei der Entstehung zahlreicher Hits der Band gespielt wurde, im Oktober des Jahres 1972 aus der Ladefläche eines Lieferwagens in London entwendet wurde.

2018 war eine große internationale Suche nach dem Instrument durchgeführt worden, wobei das The Lost Bass Project ins Leben gerufen wurde. Und jetzt, beinahe sechs Jahre später, soll McCartney seine Gitarre endlich wieder in den Händen halten. Der Musiker bestätigte die guten Neuigkeiten in einer auf seiner Website veröffentlichten Erklärung, in der verkündet wird: „Nach dem Start von … [The] Lost Bass Project ist Pauls 1961er Hofner 500/1-Bassgitarre, die ihm 1972 gestohlen wurde, zurückgegeben worden. Die Gitarre wurde von Hofner authentifiziert und Paul ist allen Beteiligten unglaublich dankbar.“ Eine auf der Website von The Lost Bass Project veröffentlichte Meldung ergab, dass das Instrument jedoch zunächst einige Reparaturen benötigt, sich aber größtenteils in einem guten Zustand befindet. In dem Statement heißt es: „Endlich, nach so viel Suche und Nachforschungen, konnten wir Pauls verlorene Bassgitarre wieder zu ihm bringen. Können Sie sich vorstellen, wie aufgeregt Paul gewesen ist, als er die Neuigkeiten hörte! Die Gitarre befindet sich noch komplett in ihrem Originalgehäuse. Um sie wieder spielbar zu machen, sind einige Reparaturen nötig, die aber von einem Team aus Profis problemlos durchgeführt werden können.“