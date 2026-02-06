Stars Skateboard-Legende Tony Hawk prangert ‚Fehlinformationen’ an

Tony Hawke - March 2022 - Til the Wheels Come Off premiere - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2026, 11:00 Uhr

Skateboard-Legende Tony Hawk prangert 'Fehlinformationen’ an, nachdem sein Name in den Epstein-Akten erwähnt wurde.

Tony Hawk hat scharf auf eine „Narrative des Unsinns“ und auf Fehlinformationen reagiert, nachdem sein Name in den sogenannten Epstein-Akten aufgetaucht ist.

Der 57-jährige Skateboarding-Star sah sich gezwungen, Behauptungen richtigzustellen, wonach eine seiner Hochzeiten auf der Insel von Jeffrey Epstein stattgefunden haben soll – und wies diese Spekulationen entschieden zurück. In einer deutlich formulierten Instagram-Story, komplett in Großbuchstaben, schrieb Hawk: „Hier sind die Fakten und Zeitlinien meiner Hochzeiten. Und ich entschuldige mich, falls sie nicht in eine Narrative des Unsinns passen: 1990: Hochzeit in Fallbrook, Kalifornien (zu Hause) 1996: Hochzeit in San Diego, Kalifornien (im Hilton Hotel) 2006: Hochzeit auf Fidschi (auf Tavarua Surf Island) 2015: Hochzeit in Irland (im Adare Manor).“

Der Extremsportler erklärte weiter, dass bei seiner Hochzeit im Jahr 2006 ein Gast – der Sportfotograf Mark Epstein – Fotos gemacht und diese später an eine Bildagentur lizenziert habe. Obwohl Jeffrey Epsteins jüngerer Bruder ebenfalls Mark heißt, stellte Hawk klar, dass es sich dabei um zwei völlig verschiedene Personen handelt. Er schrieb weiter: „Einer der Gäste bei der Hochzeit 2006 hat Fotos der Zeremonie auf Fidschi gemacht und sie an Getty Images lizenziert. Sein Name ist [zufälligerweise] Mark Epstein, ein renommierter Action-Sport-Fotograf aus Wyoming und in keiner Weise mit Jeffrey Epstein verwandt (den ich nie getroffen habe und dessen Insel ich nie besucht habe). All das ist leicht überprüfbar. Fakten sind nicht austauschbar.“

Außerdem entschuldigte sich Hawk bei seinem Freund dafür, dass auch dieser in die Gerüchte hineingezogen worden sei: „Tut mir leid, dass du ebenfalls in diesen Strudel der Fehlinformationen geraten bist.“ Tony Hawks Name tauchte in den sogenannten Epstein-Akten auf, einer Sammlung von Dokumenten, darunter Zeugenaussagen, E-Mails sowie beschlagnahmte Gegenstände aus Epsteins Anwesen. Diese Unterlagen wurden vom US-Justizministerium veröffentlicht. In einer E-Mail vom 22. Oktober 2024 berichtete ein nicht namentlich genannter Sachbearbeiter über einen mutmaßlichen Fall von Menschenhandel mit einer Minderjährigen, in dem Hawks Name erwähnt wurde. In der E-Mail hieß es unter anderem, das Opfer sei als 13-Jährige nach Epsteins Insel gebracht worden und sei angeblich anwesend gewesen, „als Prinz Edward dort war und als Tony Hawk auf der Insel geheiratet habe“ – eine Darstellung, die Hawk nun unmissverständlich zurückgewiesen hat.