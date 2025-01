Saison 2024/2025 Ski-Mode: Von der Piste bis zum Alltags-Trend

Wie hat sich die Ski-Mode in den vergangenen Jahren verändert? (noe/spot)

SpotOn News | 18.01.2025, 18:31 Uhr

Skifahren ist schon immer auch eine Frage der Mode. Was ist in dieser Saison auf und abseits der Piste angesagt?

Die Ski-Saison ist in vollem Gange und die Wintersportkleidung spielt dabei eine große Rolle. In den vergangenen 100 Jahren hat sie sich stark gewandelt. Heute besteht sie aus einer abwechslungsreichen Kombination aus Retro-Designs und modernster Technologie. Auch die Accessoires sind dabei wichtig: Helme, Brillen und Handschuhe dienen nicht nur praktischen Zwecken, sondern sind auch Stilmerkmal.

Was liegt im Trend?

Farben stehen in der Ski-Mode im Mittelpunkt und können das gesamte Auftreten bestimmen. Besonders im Trend sind heutzutage schlichtere Farbtöne, die sich an die natürlichen Farben der Berge anpassen. So sind verschiedenste Braun-, Grün- und Weißtöne ein häufiger Anblick auf der Piste. Doch trotz des Trends in Richtung schlichterer Töne, sind auch schrille, bunte Farben keineswegs unbeliebt. Verschiedenste Muster und Motive liegen ebenso im Trend wie metallische Akzente.

Ein Trend, der seine Rückkehr feiert, ist der Ski-Overall, der vor allem in den 1980er Jahren stark auf der Piste vertreten war. Statt den früheren lockeren Modellen ist der Overall heute aber eher körperbetont und mit einem Gürtel verziert. Eine elegante Variante in Braun zeigte Influencerin Jourdan Sloane unlängst auf Instagram.

So trägt man die Ski-Mode abseits der Piste

Sportliche Kleidung abseits des Sports zu tragen, liegt im Trend. Das gilt auch für Ski-Mode. Wie die "Vogue" schreibt, bringt der sogenannte Skicore-Trend die winterliche Mode in den Alltag. So gibt es einige Teile, die sowohl beim Skifahren als auch im alltäglichen Leben getragen werden können.

Eine gute und warme Jacke gehört im Winter zu den Grundlagen eines jeden Outfits. Mit der wachsenden Bedeutung von Mode im Ski-Sport können die Jacken hierfür auch bequem abseits der Piste getragen werden. Sie halten warm, sehen sportlich aus und können gleichzeitig mit einer schicken Optik überzeugen.

Thermoleggins und Ski-Unterwäsche dürfen ebenfalls in keiner winterlichen Garderobe fehlen. Zwar wurden sie ursprünglich für den beliebten Wintersport entworfen, doch mit ihren wärmenden Eigenschaften sind sie auch perfekt für den Alltag außerhalb des Sports geeignet.

Sportliche Sonnenbrillen sind als Accessoire ebenfalls auf und abseits der Piste beliebt. Und zum Schutz vor Wind und Wetter tragen Skifahrerinnen und Skifahrer gerne Sturmhaube. Die modernere Version hiervon sind Balaclavas, die aus der funktionalen Kopfbedeckung einen Modetrend gemacht haben. Sie halten warm, sind stylisch und damit das perfekte Winter-Accessoire.