Musik Slash kündigt neue Musik von Guns N‘ Roses an

Slash - 2023, San Diego, California concert - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2024, 08:00 Uhr

Gute Nachrichten für alle Fans der Rockband: Dem Gitarristen zufolge arbeiten Guns N' Roses an einer brandneuen Platte.

Slash verrät, dass Guns N‘ Roses dabei sind, ein neues Album aufzunehmen.

Der Gitarrist veröffentlichte gerade sein zweites Soloalbum ‚Orgy Of The Damned‘, das hauptsächlich Blues-Tracks enthält. Dafür sicherte er sich die Unterstützung von so bekannten Musikerkollegen wie Chris Stapleton, Iggy Pop und Brian Johnson.

Auf die Frage, warum seine Bandkollegen wie Axl Rose nicht auf dem Album zu hören sind, enthüllt Slash gegenüber der Zeitung ‚Daily Star‘: „Es war mein eigenes Ding, also habe ich meine eigenen Leute nicht mit reingezogen.“ Der 58-Jährige plaudert außerdem aus, dass die ‚Sweet Child O‘ Mine‘-Interpreten selbst mit der Aufnahme neuer Musik beschäftigt sind. „Guns N‘ Roses versuchen, ihr eigenes Album zu machen, und ich arbeite mit ihnen in dieser Funktion zusammen, aber hier war niemand anderes beteiligt“, erklärt er. Zuletzt veröffentlichte die Rockband 2008 ‚Chinese Democracy‘, auf dem Slash nicht zu hören war.

Im Dezember veröffentlichten Guns N‘ Roses die Songs ‚Perhaps‘ und ‚The General‘, die beide etwa zur gleichen Zeit wie ‚Chinese Democracy‘ aufgenommen wurden, genau wie die 2021 erschienenen Tracks ‚Absurd‘ und ‚Hard Skool‘.