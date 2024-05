Musik Slash: So herausfordernd war die Arbeit an seinem neuen Album

Slash - Snapdragon Stadium in San Diego 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2024, 15:08 Uhr

Der Guns 'N Roses-Gitarrist stand bei der Arbeit an seinem neuen Album vor einer großen Herausforderung.

Slash fand es schwierig, andere Musiker anzurufen und sie zu bitten, auf seinem neuen Album zu spielen.

Der Guns ‚N Roses-Gitarrist hat eine Reihe von Künstlern wie Chris Stapleton, Iggy Pop, Steven Tyler, Chris Robinson und Gary Clark Jr. verpflichtet, auf seiner Platte ‚Orgy Of The Damned‘ zu spielen, die hauptsächlich Blues-Tracks enthält und am 17. Mai erscheint.

Trotz seines eigenen Ruhms war es für den 58-Jährigen nicht einfach, Leute für das Album zu gewinnen. „Wenn man Musiker anruft, von denen man einige nicht einmal kennt, ist es egal, wer man ist. Es ist ein harter Job. Man versucht, eine Idee zu verkaufen“, erzählt er im Gespräch mit dem ‚Classic Rock Magazin‘. „Die beiden, die am schwierigsten zu erreichen waren, waren Chris Stapleton und Billy Gibbons. Billy ist überall unterwegs. Er arbeitet immer und macht immer etwas. Ich erzählte ihm, dass ich eine Version von ‚Hoochie Coochie Man‘ machen würde, und ich erkannte an seinem Tonfall, dass er skeptisch war. Ich meine, er kennt mich, aber… Wie auch immer, ich musste ihn dazu überreden. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass er auf der Platte ist.“

Ein Sänger, der Slashs Anrufe nicht beantwortete, war Steven Tyler von Aerosmith. Letztendlich konnte sich der Sänger trotzdem an dem Album beteiligen. „Er war einen Monat lang nicht zu erreichen. Und dann, als die Platte fertig war, hörte ich endlich von ihm: ‚Oh Mann, ich war hier und dort. Was ist passiert?‘ Und deshalb kam er, um die Mundharmonika auf ‚Killing Floor‘ zu spielen“, schildert Slash.