Musik Slayer: Überraschendes Comeback nach fünf Jahren

Slayer singer Tom Araya - JUN 19 - PR shot BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2024, 16:00 Uhr

Slayer haben fünf Jahre nach ihrer Abschiedstournee eine überraschende Reunion angekündigt.

Die Thrash-Metal-Band verabschiedete sich im November 2019 von Live-Auftritten, als ihre lange Abschiedsserie zu Ende ging. Aber die ‚Raining Blood‘-Hitmacher – bestehend aus Kerry King Tom Araya, Paul Bostaph und Gary Holt werden im September als Headliner auf zwei Festivals auftreten: Louder Than Life in Louisville, Kentucky, und Riot Fest in Chicago.

In einem Post auf ihrem Instagram-Account schrieb Slayer: „Es erwischt dich, wenn du es am wenigsten erwartest. 9.20-9.22.24 – Riot Fest – Chicago, IL. 9.27.24 – Louder Than Life – Louisville, Kentucky.“ Die überraschende Nachricht kommt nur wenige Wochen, nachdem Kerry sein Soloalbum ‚From Hell I Rise‘ angekündigt hat, das am 17. Mai erscheinen wird. Über die letzte Show von Slayer im November 2019 sagte der Gitarrist: „Ich wusste schon früh, dass ich noch nicht fertig war, und ich hatte nicht die Absicht, nicht weiterzuspielen.“ Kerry gab Anfang des Monats auch zu, dass er sich „ziemlich sicher“ sei, dass Slayer nicht mehr auf Tour gehen würden, gab aber zu, dass es „ein Szenario“ geben könnte, in dem die Band wieder eine Show spielen würde. Dem ‚Rolling Stone‘-Magazin sagte der Musiker: „Werden Slayer wieder auf Tour gehen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird. Könnten Slayer wieder eine Show spielen? Ich bin mir sicher, dass es ein Szenario gibt. Bin ich auf der Suche danach? Nein, ich bereite mich gerade darauf vor, meine Solo-Karriere zu starten. Wenn das passiert, dann passiert es. Aber ich werde das mindestens die nächsten 10 Jahre machen.“

Kurz nachdem Slayer ihre Abschiedstournee beendet hatten, gab der Manager der Band, Rick Sales, zu, dass er sich eine Wiedervereinigung der Band überhaupt nicht vorstellen könne. Im Dezember 2019 sagte er der Zeitung ‚Los Angeles Times‘: „Ich spüre überhaupt keine Wiedervereinigung. Lassen Sie uns das Touren ad acta legen. Ich habe ein paar Ideen für zukünftige Projekte, aber wir haben noch keine Entscheidungen getroffen.“