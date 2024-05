"Macht euch bereit" So sieht der neue Superman David Corenswet in seiner Rolle aus

David Corenswet ist der neue Superman. Für seine Rolle tauscht er Fliege gegen Cape. (wue/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 20:42 Uhr

Der neue Superman ist bereit für seinen Einsatz. Ein erstes Bild zeigt, wie Hauptdarsteller David Corenswet in der Rolle des ikonischen Superhelden aussieht.

Erst seit rund zwei Monaten laufen die Dreharbeiten und der Film ist für Mitte 2025 geplant: James Gunn (57) zeigt aber schon jetzt den neuen Superman. Am 6. Mai hat der Regisseur und DC-Studios-Co-Chef ein erstes Bild von Superhelden-Darsteller David Corenswet (30) in voller Aufmachung unter anderem bei Instagram geteilt. Auch der Schauspieler hat die Aufnahme veröffentlicht.

Passend zur Neubesetzung Supermans zieht sich Corenswet auf dem Bild gerade offenbar symbolisch die Stiefel an – wie um zu zeigen, dass er bereit für den Einsatz ist. Aber nicht alle Fans scheinen mit dem Gezeigten unbedingt zufrieden zu sein. So finden sich zu der Aufnahme etwa auch Kommentare wie "Wir wollen Henry" oder "Der Anzug wirkt ein bisschen groß für den Schauspieler".

Warum Henry?

Corenswet ist der Nachfolger von Henry Cavill (41), der zuvor in mehreren Filmen den "Man of Steel" verkörpert hat. Äußerlich erinnert Corenswet tatsächlich an den britischen Star, der unter anderem auch in der Netflix-Serie "The Witcher" Fan-Herzen höher schlagen ließ. Ende 2022 wurde jedoch bekannt, dass Cavill nicht als Superman zurückkehren wird. Im Sommer 2023 stand dann fest, dass Corenswet übernimmt. Für ihn ist es die erste große Blockbuster-Hauptrolle. An seiner Seite wird Rachel Brosnahan (33), unter anderem bekannt aus "The Marvelous Mrs. Maisel", als Lois Lane zu sehen sein.

Der Anzug Supermans sieht auf dem nun veröffentlichten Bild abgenutzt und verdreckt aus. Dies könnte darauf hindeuten, dass Corenswet sich im neuen "Superman"-Film womöglich so einigen kämpferischen Herausforderungen stellen muss. Was genau in dem Streifen passiert, ist noch nicht bekannt.

Video News

Wer spielt noch in "Superman" mit?

Nach aktuellem Stand soll der Film im Sommer 2025 in den Kinos anlaufen. Der beigefügte Instagram-Kommentar lautet nur: "Macht euch bereit. #Superman 11. Juli 2025". Mit auf der Leinwand zu sehen sein werden dann unter anderem auch Nicholas Hoult (34) als Lex Luthor, Nathan Fillion (53, Guy Gardner), Skyler Gisondo (27, Jimmy Olsen), Isabela Merced (22, Hawkgirl), Anthony Carrigan (41, Metamorpho) und Edi Gathegi (45, Mister Terrific).

Gunn hatte Ende Februar bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten zu dem neuen Film begonnen haben – angeblich zufälligerweise an Supermans Geburtstag. Im gleichen Zug teilte er mit, dass der einstmals als "Superman: Legacy" ersonnene Film nun einfach als "Superman" erscheinen soll.