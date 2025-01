App geht offline und hofft auf Trump Social-Media-App TikTok stellt US-Dienst vorerst ein

Social-Media-Riese TikTok hat den US-Dienst vorerst eingestellt. (ili/spot)

SpotOn News | 19.01.2025, 09:21 Uhr

Die Video-App TikTok hat am Samstag ihren Dienst in den USA eingestellt. Das Unternehmen hofft nun auf eine Lösung durch den künftigen Präsidenten Donald Trump, der der Plattform eine 90-tägige Verlängerung in Aussicht gestellt hat.

Die beliebte Video-App TikTok ist in den USA ab sofort nicht mehr verfügbar. Wie das Unternehmen am Samstagabend mitteilte, wurde der Dienst für die rund 170 Millionen US-Nutzerinnen und -Nutzer eingestellt. Beim Öffnen der App erscheint nun eine Nachricht, die auf das in Kraft getretene TikTok-Verbot hinweist.

"Es tut uns leid, TikTok ist derzeit nicht verfügbar. Ein Gesetz zum Verbot von TikTok wurde in den USA erlassen. Leider bedeutet das, dass Sie TikTok vorerst nicht nutzen können", heißt es in der Mitteilung an die Nutzerinnen und Nutzer.

Hoffnung auf Trump-Lösung

Wie das "People"-Magazin weiter meldet, könnte sich das für die US-TikTok-Community nochmal ändern: Der künftige US-Präsident Donald Trump (78), der am Montag Joe Biden (82) in seinem Amt ablöst, hat eine mögliche 90-tägige Verlängerung der Frist in Aussicht gestellt. "Wir sind dankbar, dass Präsident Trump angekündigt hat, mit uns an einer Lösung zu arbeiten, um TikTok wieder verfügbar zu machen, sobald er sein Amt antritt. Bitte bleiben Sie dran!", schreibt das Unternehmen.

Trump hatte in einem Telefoninterview mit "NBC" News erklärt: "Die 90-tägige Verlängerung wird höchstwahrscheinlich kommen, weil es angemessen ist. Wir müssen uns das sorgfältig ansehen. Es ist eine sehr große Sache."

Verkauf oder Verbot

Das vom scheidenden Präsidenten Biden im vergangenen Jahr unterzeichnete Gesetz verlangt vom TikTok-Eigentümer, dem chinesischen IT-Unternehmen ByteDance, entweder den Verkauf der App an ein US-Unternehmen oder die Einstellung des Dienstes. Hintergrund sind Sicherheitsbedenken wegen möglicher Datenweitergabe an chinesische Behörden.

Der Oberste Gerichtshof hatte am Freitag das Gesetz für verfassungskonform erklärt und damit den Weg für das Verbot freigemacht. TikTok bestreitet die Vorwürfe und spricht von "regelrechter Zensur des amerikanischen Volkes". Der Zeitpunkt des Verbots einen Tag vor Trumps Amtseinführung sorgt für zusätzliche Verwirrung. Das Weiße Haus erklärte, aufgrund des engen zeitlichen Rahmens werde die Umsetzung des Gesetzes der neuen Regierung überlassen.

Mit über 170 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in den USA ist TikTok eine der beliebtesten Social-Media-Plattformen des Landes. Eine Umfrage des Pew Research Center vom Dezember 2024 ergab, dass nur noch 32 Prozent der Amerikaner ein TikTok-Verbot unterstützen – ein deutlicher Rückgang gegenüber 50 Prozent im März 2023.