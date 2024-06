Verpflichtungen bei D-Day-Feier Society-Hochzeit des Jahres: Prinz William verpasste Proben

Prinz William war am 6. Juni in der Normandie. (eyn/spot)

SpotOn News | 07.06.2024, 09:26 Uhr

Prinz William übernimmt bei der Hochzeit des Herzogs von Westminster am 7. Juni eine wichtige Rolle. An den Proben für die Zeremonie am Vortag konnte der britische Thronfolger aber nicht teilnehmen.

Am 7. Juni heiratet Hugh Grosvenor (33), der Herzog von Westminster, seine Partnerin Olivia Henson (31). Die Society-Hochzeit des Jahres wird in Anwesenheit von Prinz William (41) in der Kathedrale von Chester stattfinden. Der britische Thronfolger fungiert als Platzanweiser für die rund 400 Gäste. Wie das "Hello!"-Magazin berichtet, wurde William am 6. Juni trotz seiner wichtigen Rolle nicht beim Übungslauf für die Hochzeit gesichtet.

Dafür wurden Grosvenor und Henson bei der Probe von Lady Edwina (42), der Schwester des Bräutigams, und ihrem Ehemann, dem Fernsehmoderator Dan Snow (45), begleitet. William verpasste sie und kam stattdessen seinen royalen Pflichten nach. Er besuchte in der Normandie die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des D-Days. Mit über 25 Staatsoberhäuptern, europäischen Königskollegen und Veteranen aus aller Welt nahm er bei der internationalen Gedenkfeier am Omaha Beach teil.

Prinz William ist als Platzanweiser erprobt

Trotzdem wird William die Aufgabe bei der Hochzeit seines engen Freundes wohl gut meistern – immerhin ist es nicht das erste Mal, dass er den Platzanweiser spielt. Bereits 2004, als Lady Edwina damals noch in Anwesenheit der Queen (1926-2022) in derselben Kathedrale heiratete, begleiteten er und sein Bruder Prinz Harry (39) die Gäste zu ihren Plätzen.

Harry wird dieses Mal nicht anwesend sein. Berichten zufolge bleibt er der Hochzeit trotz seiner guten Freundschaft zum Bräutigam fern, um den Tag durch die Streitigkeiten mit seinem Bruder nicht zu stören. Auch König Charles (75), der einer von Grosvenors Taufpaten ist, und Prinzessin Kate (42) werden laut "The Times" nicht erscheinen.

Hugh Grosvenor ist seit seiner Geburt eng mit dem Königshaus verbunden. Er gehört einer der reichsten britischen Familien an. Prinz William machte ihn zum Patenonkel seines ältesten Sohnes, Prinz George (10), und angeblich übernahm er diese Rolle auch für Prinz Archie (5), Harrys Erstgeborenem.