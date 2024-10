Stars Sofia Vergara: Single oder vergeben?

Sofia Vergara - America's Got Talent Season 19 Quarterfinals 2 Red Carpet - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.10.2024, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin überrascht mit einer Aussage zu ihrem Beziehungsstatus.

Sofia Vergara hat behauptet, sie sei „irgendwie Single“ – und das, obwohl sie seit mehr als einem Jahr mit dem Orthopäden Justin Saliman zusammen ist.

In einem Interview mit ‚Us Weekly‘ am 13. Oktober gab die ‚Modern Family‘-Darstellerin ein verwirrendes Update zu ihrem Beziehungsstatus. Tage später, am 20. Oktober, wurde sie wieder mit ihrem Partner gesehen.

Als sie darüber sprach, dass New York eine großartige Stadt zum Daten sei, sagte sie dem Magazin: „Auf jeden Fall. Eigentlich habe ich gestern darüber gesprochen, weil ich jetzt Single bin, also… irgendwie Single. Wie auch immer.“

Im August erklärte Sofia noch, dass sie das Leben mit Justin „genießt“. Die 52-Jährige erzählte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich genieße das Leben, ich bin so dankbar für die Menschen um mich herum.“

Die brünette Schönheit hatte zuvor behauptet, dass sie nicht zu wählerisch sein kann, mit wem sie sich trifft. Die ‚Griselda‘-Darstellerin, die sich 2023 von ihrem Ehemann Joe Manganiello trennte, verriet, dass sie in Sachen Liebe offen sei. „Ich meine, es ist schon schwer für eine 50-jährige Frau, jemanden zu finden. Ich werde jetzt nicht wählerisch sein und sagen: ‚Oh, er kann nur ein Arzt sein. Oh, er kann nur Astronaut sein.‘ Nein, ich meine, ich bin nicht so wählerisch“, stellte sie im Gespräch mit ‚People‘ klar.

Außerdem erklärte Sofia, dass die Liebe eine „heikle“ Sache sein könne: „Man weiß nie, was die Zukunft bringen wird. Man muss immer das Beste geben, was man kann, und der beste Mensch für die andere Person sein.“