"Modern Family"-Star wieder Single Sofía Vergara wünscht sich einen Freund oder Liebhaber

Sofía Vergara verlor das Rennen um den Golden Globe gegen Jodie Foster, doch privat will sie 2025 erfolgreich sein. (rho/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 22:33 Uhr

Schauspielerin Sofía Vergara spricht über ihre Wünsche für das neue Jahr. Neben Gesundheit und Geld sehnt sie sich nach einem Mann in ihrem Leben.

Nach rund sieben Jahren Ehe trennten sich Sofía Vergara (52) und Joe Manganiello (48) im Sommer 2023. Jetzt hat die Schauspielerin offenbar genug vom Daten und manifestiert "einen Freund" in 2025.

Die 52-jährige Serienheldin aus "Modern Family" sprach in einem Interview mit "Access Hollywood", das auch auf TikTok veröffentlicht wurde, im Rahmen der Golden Globes am Sonntag, 5. Januar, über ihre Wünsche für das neue Jahr. "Gesundheit, Geld, ein Freund", listete die Schauspielerin auf, bevor sie hinzufügte, "oder vielleicht einen Liebhaber".

Für ihre Darstellung einer kolumbianischen Drogen-Bossin in der Netflix-Serie "Griselda" war sie für die beste Leistung einer Schauspielerin in einer Anthologie-Serie für einen Golden Globe nominiert.

Ihre letzten Beziehungen

Die Ehe mit dem "True Blood"-Schauspieler endete im Juli 2023, weil ihre Familienplanung nicht dieselbe war. Der spanischen Zeitung "El País" offenbarte sie sich ein halbes Jahr nach der Trennung. "Meine Ehe zerbrach, weil mein Mann jünger war; er wollte Kinder haben und ich wollte keine alte Mutter sein", erklärte Vergara, die bereits Mutter eines 33-jährigen Sohnes ist. "Ich habe das Gefühl, dass es dem Baby gegenüber nicht fair ist. Ich respektiere jeden, der es tut, aber das ist nichts mehr für mich."

Seit Oktober 2023 soll sie mit dem Orthopäden Justin Saliman zusammen gewesen sein. Im Juli letzten Jahres verbrachte sie mit dem Chirurgen einen Urlaub in Italien, postete sich mit ihm auf Instagram. Doch im Oktober 2024 verkündete die gebürtige Kolumbianerin im Gespräch mit dem Magazin "Us Weekly", sie sei wieder zu haben. Als sie darüber sprach, dass New York eine großartige Stadt zum Daten sei, sagte Vergara dem Magazin: "Auf jeden Fall. Eigentlich habe ich gestern erst darüber gesprochen, weil ich jetzt Single bin, also… irgendwie Single. Wie auch immer."