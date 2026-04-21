Stars Sohn geboren: Ilkay Gündoğan erneut Vater geworden

Ilkay Gundogan - October 2022 - Avalon - Manchester City BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 14:00 Uhr

Große Freude bei Ilkay Gündoğan: Der 35-jährige Fußballprofi ist zum dritten Mal Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Frau Sara Gündoğan begrüßte er einen weiteren Sohn.

Die frohe Nachricht wurde von seinem Verein Galatasaray Istanbul über die sozialen Medien öffentlich gemacht. Dabei verriet der Klub auch den Namen des Neugeborenen: Der kleine Junge heißt Kian. Zudem gratulierte der Verein den frischgebackenen Eltern herzlich und wünschte dem Baby einen gesunden und glücklichen Start ins Leben. Mit Kian wächst die Familie weiter zusammen. Bereits im März 2023 wurden İlkay und Sara Eltern ihres ersten Sohnes Kais, im Februar 2025 folgte Tochter Ella. Die Familie ist damit nun zu fünft und genießt eine besonders intensive und aufregende Zeit.

Kennengelernt haben sich der Fußballer und das Model vor einigen Jahren, im Mai 2022 gaben sie sich in Kopenhagen das Jawort. Die Feierlichkeiten wurden später auch in Mailand sowie in der Türkei fortgesetzt. Beruflich steht Gündoğan seit Herbst 2025 bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag, wo er aktuell eine wichtige Rolle im Team spielt.