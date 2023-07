Bekannt aus "Sommerhaus der Stars" „Sommerhaus der Stars“: Roland Heitz an Krebs erkrankt! Roland Heitz ist an Krebs erkrankt. Dem Schauspieler und „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer muss deswegen die Prostata entfernt werden. Wie er und seine Verlobte mit den kommenden Herausforderungen umgehen, haben sie nun in einem Interview erzählt.