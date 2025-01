Vor den Australian Open Sophia Thomalla auf Kunst- und Kulturtrip in Melbourne

Sophia Thomalla begleitet Alexander Zverev häufig auf seinen großen Turnieren, hier im vergangenen Sommer bei den US Open in New York City. (dr/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 15:12 Uhr

Während sich Alexander Zverev auf die Australian Open vorbereitet, erforscht seine Partnerin Sophia Thomalla die Kulturszene Melbournes. In den sozialen Medien nimmt sie ihre Fans mit auf eine kunstvolle Entdeckungsreise durch zwei berühmte Galerien.

Am 12. Januar startet mit den Australien Open das erste Grand-Slam-Turnier der Saison. Und natürlich will die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev (27), endlich seinen Fluch überwinden und zum ersten Mal in seiner Karriere eines der vier bedeutendsten Tennis-Turniere gewinnen. Dazu befindet sich die aktuelle Nummer zwei der Welt bereits seit einigen Tagen Down Under. Mit dabei ist in diesem Jahr einmal mehr auch seine Lebensgefährtin Sophia Thomalla (35), die ihre Fans auf ihrem offiziellen Instagram-Account wie gewohnt an ihren Highlights in Australien teilhaben lässt.

So postete Thomalla bereits am 27. Dezember einige Schnappschüsse von einem Helikopter-Flug mit Zverev, einer anschließenden Wanderung durch die Natur und einem gemeinsamen Besuch der putzigen Kurzschwanzkängurus, genannt Quokkas. Ihre Bilderstrecke kommentierte sie mit den Worten: "Bester Tag aller Zeiten!"

Sophia Thomalla besucht The Lume und die NGV

Während sich Zverev aktuell auf seine erste Partie in den kommenden Tagen vorbereitet, nimmt Thomalla ihre Follower in zahlreichen Instagram-Storys auf einen Kulturtrip mit: Zunächst besuchte sie The Lume, die weltweit größte digitale Kunstgalerie. Anschließend ging es für Thomalla noch in die National Gallery of Victoria (genannt NGV), die älteste und größte Galerie in Australien, die unter anderem auch Werke von Pablo Picasso (1881-1973), Rembrandt (1606-1669) und Peter Paul Rubens (1577-1640) beherbergt.

Auf einigen Fotos von Ausstellungsstücken ist die Moderatorin auch selbst zu sehen. Für ihren Kulturtrip wählte sie ein sportliches Outfit mit umgedrehter Baseballcap, Jeansjacke über einem weißen T-Shirt, eine helle Jeansshorts und weiße Sneaker. Am Ende ihres Ausflugs postete Thomalla noch ein Abschlussbild vor dem Springbrunnen im Eingangsbereich der NGV. Zu ihrer Daumen-nach-oben-Pose schrieb sie: "Habe es geliebt!"