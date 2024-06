40 Promis sind dabei Sophia Thomalla präsentiert neue Show „Splash! – Das Promi-Pool-Quiz“

Bei Sophia Thomallas neues Show "Splash!" geht es feucht-fröhlich zu. (eyn/spot)

SpotOn News | 13.06.2024, 18:13 Uhr

Sophia Thomalla sorgt bald dafür, dass die Stars einen nass-kühlen Kopf bewahren: Im Juli läuft ihre neue Game-Quizshow "Splash! - Das Promi-Pool-Quiz" bei RTL. Neben 40 Promis gibt es jede Menge Wasserspaß zu sehen.

Sophia Thomalla (34) bekommt eine neue Show bei RTL. Wie der Sender im Zuge der Screenforce Days mitteilte, moderiert sie am Mittwoch, den 17. und 24. Juli, jeweils um 20:15 Uhr die Quiz-Gameshow "Splash! – Das Promi-Pool-Quiz". "Insgesamt [treten] 40 Prominente in 8 Teams zu einem feucht-fröhlichen Wissensbattle an, bei dem echter Teamgeist, Schwarmintelligenz und keine Angst vor dem Sturz ins Wasser gefragt sind", heißt es.

Wer eine Antwort nicht weiß, wird nämlich mithilfe eines großen Balls in einen Pool katapultiert. Das Team, bei dem mindestens ein Promi trocken bleibt, hat am Ende die Chance auf ein Preisgeld von 25.000 Euro.

Bruce Darnell oder Evelyn Burdecki sind dabei

Welche Promis an dem Wasserspaß teilnehmen, ist noch nicht bekannt. Im Trailer für das RTL-Sommerprogramm kann man aber schon mal einen Blick auf wenigstens drei Waghalsige erhaschen: Demnach stellen sich unter anderem Bruce Darnell (66), Evelyn Burdecki (35) oder Ralf Möller (65) der Herausforderung – und werden ordentlich nass.

Wassershows scheinen sich aktuell bei den Sender-Verantwortlichen großer Beliebtheit zu erfreuen. Erst im Mai fanden die "RTL Wasserspiele" statt, im Januar stürzten sich Prominente beim "RTL Turmspringen" in die Fluten. "Splash! – Das Promi-Pool-Quiz" basiert auf dem niederländischen Format "The Quiz with the Balls", das im vergangenen Jahr an den Start ging.