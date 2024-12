Musik Sophie Ellis-Bextor: Dankbar für Karriere-Rückschläge

Sophie Ellis-Bextor - Baftas 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.12.2024, 08:00 Uhr

Die Sängerin betrachtet ihre Rückschläge im Leben als wertvolle Lektionen.

Sophie Ellis-Bextor glaubt, dass der Verlust ihres Plattenvertrags sie davor bewahrt hat, „total schrecklich“ zu werden.

Die ‚Murder on the Dancefloor‘-Sängerin wurde bereits im Teenageralter als Mitglied der Popband theaudience berühmt. 1999 löste sich die Gruppe auf und Sophie wurde von ihrem Label im Stich gelassen. Heute blickt die 45-Jährige dankbar auf diese schwere Zeit zurück.

„Die Dinge, die mir in meinen späten Teenagerjahren sehr wichtig waren – meine Band und mein Freund – habe ich beide früh verloren“, enthüllt sie gegenüber dem Magazin ‚Big Issue‘. „Meine Band hatte sich aufgelöst und ich wurde von meinem Label fallen gelassen, als ich 20 war. Es ging sehr schnell in die eine Richtung und dann sehr schnell in die andere. Ich glaube, das war eines der Dinge, die mich wahrscheinlich davon abgehalten haben, ein total schrecklicher Mensch zu sein. Ich glaube, wenn ich einen Erfolg nach dem anderen gehabt hätte, wäre ich heute ein Ekel.“

Sophie empfand die Zeit danach als „ziemlich demütigend“, da sie nicht wusste, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte und befürchtete, dass ihre besten Tage vorbei waren. „Es war furchtbar, als sich die Band auflöste. Ich fühlte mich sehr schlecht“, gesteht die Britin. „Ich hatte das Gefühl, dass ich den besten Teil meiner Karriere bereits hinter mir hatte und ich hatte keinen Plan B. Ich glaubte, dass ich es ziemlich vermasselt hatte, denn ich hatte das gefunden, was ich liebte, und es hatte nicht funktioniert. Alle meine Freundinnen waren auf der Uni. Ich fühlte mich zu alt, um zur Universität zu gehen, zwei Jahre hinter ihnen.“