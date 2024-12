Musik Sophie Ellis-Bextor hat 2024 über hundert Auftritte absolviert

Sophie Ellis-Bextor - Baftas 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2024, 11:00 Uhr

Die 45-jährige Sängerin konnte in den vergangenen zwölf Monaten eine Art Comeback feiern.

Sophie Ellis-Bextor hat seit der Premiere von ‚Saltburn‘ über hundert Auftritte absolviert.

Die 45-jährige Sängerin konnte durch den Film eine Art Comeback feiern, nachdem ihr Megahit ‚Murder on the Dancefloor‘ aus dem Jahr 2001 in der Endszene des Streifens, in der Hauptdarsteller Barry Keoghan nackt zu dem Song tanzt, verwendet wurde. Den viralen Filmmoment nutzte Sophie geschickt dazu, ihre Karriere wieder in Schwung zu bringen. In der Show ‚BBC Breakfast‘ erklärte sie am Dienstagmorgen (31. Dezember): „Es gab einige Dinge, von denen ich wusste, dass ich sie dieses Jahr machen werde, aber es gab so viele Dinge, die ich nicht erwartet habe. Ich glaube, dass es viel zu reflektieren gibt. Ich habe nie zuvor in meinem Leben so viele Shows gemacht. Ich hatte dieses Jahr ungefähr 110 Gigs. Das bin nicht nur ich, das ist auch meine ganze Band und Crew. Großartig. Es gab einige echte Highlights. Es ist eine außergewöhnliche Sache, an diesen Punkt in meiner Karriere zu kommen und immer noch Dinge zu machen – neue Aufregung. Also wollte ich das einfach festhalten. Und das hier ist auf jeden Fall auch Teil davon.“

Die BBC wird am Silvesterabend das TV-Special ‚Sophie Ellis-Bextor’s New Year’s Eve Disco’ ausstrahlen, das laut der Künstlerin der „letzte Schwung von eskapistischem Spaß“ werden soll, bevor 2025 ansteht. Über die Sendung sagt Sophie im Interview: „Silvester ist so ein großes Ding und ich nehme es nicht auf die leichte Schulter, wenn Leute sich dazu entscheiden mit uns zu feiern. Deshalb will ich sicherstellen, dass wir die ultimative Silvesterparty auf die Beine stellen.“